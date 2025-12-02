Cuando parecía que el futuro de Tomás Asta-Buruaga iba a estar lejos de Universidad Católica, sobretodo después del error que cometió en el Clásico Universitario del primer semestre, las lesiones y ausencias de algunos de sus compañeros en defensa, le dieron una nueva oportunidad.

Ya con Daniel Garnero como entrenador, el ex Antofagasta se puso al servicio del equipo. Y cumplió, no sólo como central, sino también como lateral derecho, donde se ganó la titularidad y el cariño de los hinchas. Pero además, su nombre apareció en el mercado.

Fue así que equipos como Huachipato y Everton en nuestro país, junto con Huracán de Argentina, expresaron su interés en firmar a Asta-Buruaga para 2026, más si se toma en cuenta que su contrato con Católica acaba el próximo 31 de diciembre. Ante esas dudas, el futbolista sacó la voz.

Asta-Buruaga aclara su futuro en Católica tras ofertas

“Después del partido contra La Serena el club se acercó a mi representante, así que estamos en conversaciones. Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes para ver si sigo en el club”, sostuvo el defensor quien además destacó el buen nivel que exhibió durante los últimos encuentros con La Franja.

“El trabajo está dando frutos, nunca bajé los brazos. Siempre di lo mejor de mí en cada entrenamiento y cuando me tocó entrar. Quiero seguir jugando de titular y si me quedo quiero seguir con la misma idea. Lo primero es el partido del sábado y meternos en una Copa Libertadores”, agregó Asta-Buruaga.

Sobre su actualidad en Católica, junto con agradecer la confianza que le brindó el técnico Garnero tras su arribo a la institución, advierte que “la seguidilla de triunfos nos dio la confianza. El alza a nivel grupal e individual. Eso fue primordial. Eso hace que el grupo y el jugador entre en una confianza diferente”.

Los números del defensor durante 2025

En su vuelta a Universidad Católica, luego de su último préstamo en Everton, Tomás Asta-Buruaga suma 1.707 minutos en cancha durante 26 juegos, tanto a nivel local como en Copa Sudamericana, con un gol y una asistencia.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la 30° y última fecha en Liga de Primera, la UC recibirá en el Claro Arena a Unión La Calera, en duelo a disputarse este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas.

