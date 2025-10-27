El jugador de Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga, finaliza su contrato a finales de este año y a pesar de que aseguran que hubo negociaciones iniciales, aún no se cierra su renovación. Ante esto, el jugador despertó el interés de Huachipato para ficharlo, pero no sería el único club que lo quiere para el 2026.

Punto Cruzado reveló que la UC ofreció una renovación por una temporada, situación que no habría sido del agrado del entorno del jugador quienes esperaban una extensión mayor del vínculo.

A pesar de eso, aún quedan meses para llegar a un acuerdo y ante eso, el jugador suma pretendientes para la próxima temporada.

El otro club que buscará el fichaje de Tomás Asta-Buruaga

El periodista Renzo Luvecce señaló que además de Huachipato, Everton de Viña del Mar buscará sumar al jugador a su plantel. “Ambos clubes le hicieron un ofrecimiento formal al defensor central de Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga quién finaliza su contrato este 2025”.

Tomás Asta-Buruaga llamó la atención de dos clubes para la próxima temporada/Photosport

“El jugador de 29 años estuvo a préstamo en los ruleteros durante 2024 y logró ser uno de las figuras de ese plantel, me cuentan que la dirigencia quiere tentarlo para que vuelva otra vez y le mandaron una oferta para que lo piense“, explicó.

Agregando que “desde Huachipato también comenzaron a negociar con el defensor central, gustan por sus características de juego”.

Asimismo, señalan que desde los Cruzados están analizando la situación considerando que ahora encontró su lugar en la oncena titular. “su futuro podría cambiar si es que el técnico Daniel Garnero quiere que le renueven para 2026”.