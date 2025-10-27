Se acerca la apertura de un nuevo mercado de pases y con ello, los clubes comienzan a mover sus piezas para definir el plantel con el que enfrentarán la temporada 2026. Por lo mismo, Universidad Católica puso sus ojos en Matías Palavecino, una de las figuras de Coquimbo Unido, en donde revelan nuevos detalles.

El periodista Renzo Luvecce reveló hace algunas semanas que el jugador de los Piratas, que termina su contrato en diciembre, generó el interés de la franja y de Universidad de Chile debido a su buen desempeño. “Me cuentan que desde las universidades hicieron un par de llamados a su entorno para saber más de su situación contractual a futuro”.

Pero ahora, el también conocido como “Maestro Pichangero” reveló nueva información sobre lo que podría pasar con el futuro del futbolista argentino de 27 años.

La UC va con todo por Palavecino

El comunicador señaló en sus redes que Palavecino termina su contrato a finales del 2025 y no ha renovado contrato con Coquimbo Unido. “La Católica y La U presentaron interés real realizando las consultas pertinentes sobre su situación contractual”.

“Me cuentan que Católica estaría en conversaciones avanzadas con el entorno del “10”, incluso Daniel Garnero lo aprobó y el “Tati”, José María Buljubasich, dejaría caer una oferta formal en los próximos días para intentar abrocharlo y que sea parte del plantel 2026 en los cruzados”.

Palavecino podría dejar Coquimbo Unido la próxima temporada/Photosport

Publicidad

Publicidad

ver también No hubo título, pero…: Coquimbo Unido asegura la clasificación a Copa Libertadores 2026

La carrera de Matías Palavecino

El futbolista de 27 años comenzó su carrera profesional en Rosario Central en 2018. Un año más tarde, continúo su trayectoria en la Primera División de Chipre (Protathlima Cyta), defendiendo los colores del ASIL Lysi en 2019.

De regreso en Argentina, pasó por Gimnasia y Esgrima, Patronato y Belgrano, sumando experiencia en el fútbol trasandino.

En Chile, el argentino ya registra dos etapas: debutó en 2023 con Coquimbo Unido, retornó a su país en 2024 y este año volvió al fútbol nacional, donde se consolidó como una de las grandes figuras del campeonato nacional y del equipo que actualmente lidera la tabla de posiciones.

Publicidad