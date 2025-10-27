El 2025 está por terminar y con ello los clubes comienzan a definir el plantel con el que enfrentarán la próxima temporada, donde revelan que Daniel Garnero, el DT de Universidad Católica, ya tiene claro al volante ofensivo que quiere sumar.

La franja marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, lo que de terminar así, los clasifica a la fase de grupos de Copa Libertadores, por lo mismo, el club buscará refuerzos para enfrentar el campeonato internacional.

El jugador que Garnero quiere fichar para el 2016

A pesar de que nombres como Diego Valdés y Luciano Cabral sonaron con fuerza en los Cruzados, quien sería el jugador que quiere el DT es Matías Palavecino, una de las figuras de Coquimbo Unido.

Según revelaron en DSports, Garnero ya aprobó la llegada de Palavecino, siendo una de sus prioridades. “Hay conversaciones informales. Este cuerpo técnico ya está decidido que la lista del “10” comienza con Palavecino”, reveló Marco Escobar según recoge Punto Cruzado.

Matías Palavecino es el jugador que busca fichar la UC/Photosport

Por otra parte, el periodista Renzo Luvecce reveló en sus redes que es una maniobra que buscarán cerrar prontamente. “Me cuentan que Católica estaría en conversaciones avanzadas con el entorno del “10”, incluso Daniel Garnero lo aprobó y el “Tati”, José María Buljubasich, dejaría caer una oferta formal en los próximos días para intentar abrocharlo y que sea parte del plantel 2026 en los cruzados”.

La carrera de Palavecino en Coquimbo Unido

Los Piratas se han convertido en los líderes absolutos de la Liga de Primera, donde registran 59 puntos y se posicionan en el primer lugar de la tabla, sellando ya su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

En la actual temporada, Palavecino lleva 4 goles y 7 asistencias en 24 partidos jugados. Por lo mismo, además de levantar el interés de la ‘Franja’, el jugador también generó interés en Universidad de Chile, donde según revela Luvecce, también habrían preguntado por él.

“Me cuentan que desde las universidades hicieron un par de llamados a su entorno para saber más de su situación contractual a futuro”, comentó.

