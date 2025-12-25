“El Mago llega al campeón”: Coquimbo Unido oficializa al reemplazo de Matías Palavecino

Un verdadero bombazo dio a conocer este jueves Coquimbo Unido. Sumándose a los clubes que entregaron verdaderos “regalos” de Navidad a sus hinchas, el campeón del fútbol chileno de Primera División presentó a Guido Vadalá como su nuevo mediocampista de cara a la temporada 2026, reemplazando así a Matías Palavecino.

Los “piratas” sorprendieron a todos a través de redes sociales y se quedaron con el volante argentino de 28 años, cuyo último paso fue por Blooming de Bolivia. En su trayectoria, Vadalá cuenta con pasos por importantes clubes del mundo, como Boca Juniors en sus inicios, la Juventus de Turín y también un paso por Chile, defendiendo la camiseta de la Universidad de Concepción durante las temporadas 2015 y 2016.

Guido Vadalá el nuevo ’10’ de Coquimbo Unido

A través de una publicación en redes sociales, los aurinegros oficializaron la llegada del mediocampista pasada la medianoche de este 25 de diciembre, compartiendo una imagen del jugador junto al siguiente mensaje:

“✨🪄 El Mago llega al CAMPEÓN 💛🏆🖤 Con magia y un gran paso por Bolivia, Guido Vadalá, volante creativo, asume este nuevo desafío en su carrera vistiendo los colores que ganamos en cancha 🟡⚫️”. La publicación del conjunto que en 2026 disputará la Copa Libertadores cerró con el siguiente mensaje: “🫡 ¡Bienvenido al PIRATA, @guidovadala! ¡Vamos con toda la Fuerza y Coraje de COQUIMBANO! 💪🏴☠️ #ElVerdaderoCampeón”.

¿Quién es Guido Vadalá?

Guido Nahuel Vadalá es un mediocampista argentino de 28 años, surgido de la cantera de Boca Juniors en 2014. En su carrera ha defendido a varios clubes, destacando su paso por la categoría Sub 19 de la Juventus de Turín, elenco al que llegó cedido en 2016.

Posteriormente, vistió las camisetas de Unión de Santa Fe, Deportes Tolima y, más recientemente, Blooming de Bolivia, donde tuvo una destacada actuación: disputó 46 partidos, anotó 14 goles y entregó 10 asistencias en un año, contribuyendo a que el elenco altiplánico finalizara quinto en la tabla de posiciones.