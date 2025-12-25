Coquimbo Unido ya tiene al reemplazante de Matías Palavecino: se trata del talentoso mediapunta argentino, Guido Vadalá. El jugador fue oficializado en el puerto y está listo para calzarse la “10”.

Con pasos por U de Concepción y presentado este año en Melipilla (no alcanzó a debutar y dejó el club), el jugador ya conoce el fútbol chileno. Y vaya que hay expectativas en él, ya que viene de tremenda campaña en Bolivia.

Jugando para el Blooming, el armador trasandino se anotó con 10 goles en 27 duelos, siendo la gran figura. Es que a sus 28 años, el jugador relanzó su carrera tras las grandes expectativas iniciales en él, incluso siendo comparado con Lionel Messi.

Así partió Guido Vadalá como el “nuevo Messi” en Argentina

Guido Vadalá inició su carrera en Boca Juniors, donde rápidamente atrajo la atención. Por eso, no sorprendió su llamado a las series menores de Argentina, dando el salto incluso a la Juventus de Italia, aunque no logró jugar oficialmente.

“En las inferiores de Boca hay un pibe que se destaca y del que todos hablan. Rápido, encarador, goleador. La descripción de su juego lo emparentó con el hombre de la era futbolística: Lionel Messi. Un tal Guido Vadalá la descose”, señaló Infobae, en 2014.

Vadalá captó la atención del medio argentino por anotar siete goles en un duelo de las inferiores de Boca, lo que le valió la comparación con la Pulga. Ahí, el citado medio reveló que “los que lo conocen no se sonrojaron para bautizarlo como el ‘nuevo Messi'”.

Vadalá y Messi.

“Distinguido por AFA el año pasado (2013) como el mejor jugador del fútbol amateur al anotar 32 goles en la temporada”, cerró el medio, en una de las tantas loas al ahora talento coquimbano.

