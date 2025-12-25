No cesan las llegadas a Deportes Concepción. El elenco que dirige el Pato Almendra es el equipo que más se refuerza en este mercado de pases tras timbrar su regreso a Primera.

Si ya dieron el batacazo con Leonardo Valencia y Jorge Henríquez en plena Navidad, el León de Collao abrochó a otro viejo conocido este 25 de diciembre. Es que pese a sonar para volver a O’Higgins, ex defensa celeste vestirá de lila.

Se trata de Fausto Grillo, defensor argentino que se ganó el corazón de los hinchas del Capo de Provincia tras su buena campaña en 2022. El zaguero zurdo tiene todo listo en el Bio Bío.

Experiencia y garra para Concepción

El defensa Fausto Grillo llegó a un total acuerdo con Deportes Concepción y es nuevo jugador del León de Collao, según informó el medio Sabes Deportes. El defensor brilló antes en O’Higgins y retorna al fútbol chileno.

“En principio, el acuerdo llegó se realizó hace varios días y Fausto Grillo llegará a apuntalar la última línea“, reveló el citado medio. En el Capo, el defensa fue habitual titular y anotó un tanto, bajo el mando de Mariano Soso (2022).

El defensa con pasado en el fútbol griego viene de militar en Atlético Tucumán y Belgrano, en 2025. Previo a eso, tuvo buenas campañas en U Católica de Ecuador, aunque sus mejores números fueron en O’Higgins.

Pero no será la única llegada, ya que desde el Bio Bío esperan hacer oficial en las próximas horas más nombres. Augusto Barrios, Misael Dávila y Aldrix Jara ya tienen acuerdo con los lilas, según avisó Sabes Deportes.