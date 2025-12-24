Si hay un equipo que se mueve a pasos agigantados en el mercado de fichajes, ese es Deportes Concepción. Los lilas son el club que más ha confirmado caras nuevas para el esperado regreso a la Liga de Primera.

Figuras como Ignacio Mesías, Matías Cavalieri y Cristián Suárez ya fueron firmados en el Bio Bío, y van por más. Por ello, ahora comienza la dura tarea de las despedidas del plantel del ascenso 2025.

Es que nueve integrandes del plantel que hizo historia en la definición de Calama deben buscar equipo. Cinco terminan contrato y cuatro no fueron renovados en sus préstamos, por lo que el club oficializó su adiós.

Las masivas salidas de Deportes Concepción

Mediante sus redes sociales, Deportes Concepción le avisó a los hinchas que nueve jugadores dejan el equipo para la temporada 2026 en Primera. Destacan dos porteros y Felipe Saavedra, ex U de Chile.

“Informamos que los siguientes futbolistas finalizan su vínculo contractual con nuestra institución: Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, ⁠Felipe Saavedra y ⁠Fernando Cornejo”, informó el club.

Además, dejan el equipo tras no renovar su préstamo Nicolás L’huillier, Josué Ovalle, Carlos Morales y el meta argentino Gastón Gómez. A todos ellos, el León de Collao les dedicó un mensaje.

“Deportes Concepción expresa su más profundo agradecimiento por la entrega, el profesionalismo y el compromiso incondicional demostrado por este grupo de jugadores durante su tiempo en el club”, dijo el club que ahora es de Primera.