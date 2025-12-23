Es un hecho que Deportes Concepción debe hacer una ardua tarea en el mercado de fichajes tras confirmar su ascenso desde la Primera B a la máxima categoría del fútbol chileno. Lo primero que hizo el León de Collao fue ratificar a Patricio Almendra en su cargo de director técnico.

Luego de eso, ha confirmado algunos refuerzos: el primero en llegar al Ester Roa Rebolledo fue Matías Cavalleri. Retornó al balompié nacional tras un año en Brasil. Otro que fue anunciado como incorporación para afrontar la élite chilena fue Ignacio Mesías, quien en 2025 vistió la camiseta de Unión La Calera.

También puso la firma como lila Cristian Suárez, el Banana, quien tuvo algún coqueteo con Everton de Viña del Mar que no terminó en nada. Lo mismo ocurrió con este delantero que materializó una temporada espectacular en Cobreloa, donde llegó a mitad de año desde Deportes Limache.

Las referencias son para Aldrix Jara, un futbolista surgido en las inferiores de Santiago Wanderers que parece haber encontrado su lugar en el mundo en los Zorros del Desierto, donde arribó desde Deportes Limache. Fueron 12 goles en 21 partidos por el cuadro naranja.

Aldrix Jara ante el Conce en la Liguilla de Ascenso. Será refuerzo lila. (Pedro Tapia/Photosport).

También regaló cuatro asistencias para graficar su tremendo desempeño en Calama. Pues bien, por estas horas afina su incorporación al Conce, según reportó el periodista César Merlo en su cuenta de X. Y dio algunos detalles de la negociación.

Publicidad

Publicidad

ver también Patricio Almendra deja tremenda alerta a los refuerzos de Deportes Concepción: “Acá la gente es demasiado exitista”

Concepción mueve el mercado: Aldrix Jara es refuerzo tras gran campaña en la Primera B

Deportes Concepción tiene varias negociaciones en curso en este mercado de pases y una de ellas es por este atacante que brilló en la Primera B. “Llega con el pase en su poder y firmará contrato por dos años”, reportó Merlo sobre Aldrix Jara, ariete de 25 años que surgió en el Decano.

Tweet placeholder

Así las cosas, Joaquín Larrivey tendrá un nuevo compañero de ataque en Collao, donde además esperan por varios otros jugadores: como el caso de Jorge Henríquez, quien terminó su vínculo en Cobresal y tiene muy avanzada su llegada al cuadro lila.

Publicidad

Publicidad

Otro que suena con fuerza en el León de Collao es el argentino Mauricio Vera, un volante formado en las inferiores de River Plate que milita en Boston River de Uruguay y conoce muy bien al Pato Almendra: jugó en San Luis de Quillota cuando el DT del Conce era el ayudante de Francisco Bozán.

Las novedades no terminan ahí, pues también le hicieron su primer contrato profesional a Martín Ramírez, quien tiene 20 años y “se convierte en el primer canterano del proceso de refundación del fútbol formativo”, según reportó el club.

ver también Everton se mete en la pelea por fichaje de un formado en Wanderers que brilló en la Primera B

Revisa el compacto del triunfo lila ante Cobreloa que le dio el ascenso a primera división

Publicidad