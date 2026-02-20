Es tendencia:
Recopa Sudamericana

Matías Sepúlveda lo reemplazó en la Recopa ante Flamengo y quedó orgulloso: “El equipo demostró que…”

El zurdo chileno jugó 25 minutos ante el Fla en el cuadro granate, que le sacó ventaja a los brasileños en la Recopa Sudamericana. Esto dijo el mundialista Eduardo Salvio sobre la actuación del equipo de Pellegrino.

Por Jorge Rubio

Matías Sepúlveda tuvo un ingreso brillante ante Flamengo.
Matías Sepúlveda había sumado pocos minutos ante Lanús, pero en la Recopa Sudamericana frente a Flamengo tuvo una oportunidad que no dejó pasar. El director técnico granate, Mauricio Pellegrino, lo mandó a la cancha a 25 minutos del final.

El ex DT de la Universidad de Chile hizo dos cambios en el mismo momento: Dylan Aquino entró por el ex Unión Española Ramiro Carrera, mientras que el Tucu se quedó con el lugar de Eduardo Salvio. El zurdo se hizo notar con luz propia y estrelló un remate en el travesaño.

Ofreció un rendimiento de alto nivel que sirve para pensar que pronto tendrá más acción en el actual campeón de la Copa Sudamericana, que le sacó la mínima ventaja al Fla en Argentina gracias a ese gol de Rodrigo Castillo. “Un análisis rápido es positivo”, manifestó el Toto.

Matías Sepúlveda en la lucha ante Flamengo por la Recopa Sudamericana. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Salvio agregó que “jugamos contra el campeón de la Libertadores, un equipo con jugadores de muchísimo nivel. Pudimos ganar por más goles”. El mundialista en Rusia 2018 fue elogioso por lo mostrado con Lanús en este difícil duelo de ida ante el cuadro carioca.

Referente de Lanús reemplazado por Matías Sepúlveda vs Flamengo: “Podemos luchar…”

Al Toto Salvio le quedó un sabor dulce luego de esta victoria ante Flamengo en la que Matías Sepúlveda pudo mostrar sus credenciales como un jugador apto en un duelo de máxima exigencia. Algo que el ex Boca Juniors y Atlético Madrid valoró mucho.

Eduardo Salvio ante Flamengo. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Aunque lo hizo en el aspecto colectivo. “El equipo demostró que tiene con qué, que puede luchar por cosas importantes como lo viene demostrando. Hay que seguir por este camino”, sentenció Eduardo Salvio, quien debe enfocarse sólo en la revancha ante el Fla.

Esto porque fue aplazado el partido ante Argentinos Juniors, que debe resolver su llave de la Copa Libertadores ante el Barcelona de Ecuador. Los Bichos Colorados sacaron ventaja por 1-0 ante el cuadro guayaquileño. En tanto, Lanús visitará el Maracaná para definir la Recopa ante el Fla el miércoles 26 de febrero a las 21:30 horas.

Revisa el compacto del triunfo de Lanús vs Flamengo en la ida de la Recopa

Así va Lanús en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Lanús suma 8 puntos al cabo de cinco partidos en la Liga Profesional de Argentina 2026 y así está ubicado en la tabla de la Primera Fase.

