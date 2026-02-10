Matías Sepúlveda emigró de la U de Chile con rumbo a Lanús, cuadro que venció a los azules en la semifinal de la Copa Sudamericana. Y que también derrotó al Atlético Mineiro en el duelo decisivo para quedarse con el trofeo. Fue así que el equipo adiestrado por Mauricio Pellegrino se llevó el título a Argentina.

Y tal como había hecho en su paso por el Romántico Viajero, Pellegrino pidió el fichaje del Tucu Sepúlveda. Aunque al ex carrilero zurdo de la U le ha costado más de lo que imaginó ganarse un espacio en las oncenas granates. De hecho, apenas suma 32 minutos en cuatro partidos jugados.

Ingresó en el tiempo agregado del empate 1-1 frente a Talleres de Córdoba. Sepúlveda reemplazó a Agustín Cardozo. Al cabo de cuatro partidos, Lanús suma ocho puntos en la tabla. “Son pasos que uno va dando. A veces no tener partidos de alto nivel es algo que va pasando en los caminos de la temporada”, dijo Pellegrino tras el duelo ante la T cordobesa.

Mauricio Pellegrino fue campeón de la Copa Sudamericana 2025. (Buda Mendes/Getty Images).

“Pero estoy contento con la actitud de los muchachos, a veces las cosas no salen o el rival es mejor en algunos aspectos. Me preocupa más cuando el equipo no tiene esa rebeldía para competir, que para mí es la base. El equipo está vivo y su personalidad también”, destacó el entrenador, quien estuvo en Universidad de Chile durante la campaña 2023.

Pellegrino añadió que “el vestuario vive el empate como una derrota. Vamos a ver cómo llegamos contra Independiente para pensar en el próximo, es un partido muy difícil en Avellaneda”. Pero no quiso adelantar si habrá rotación para la visita al Rojo con la mira de reojo puesta en la Recopa Sudamericana vs Flamengo.

Pellegrino espera rotar el plantel de Lanús y el ex U de Chile Tucu Sepúlveda suma bonos

Lanús debe visitar a Independiente y el ex U de Chile Matías Sepúlveda podría tener una chance, sobre todo si se considera que el Grana debe afrontar la Recopa Sudamericana ante Flamengo seis días después. “Sin duda que cada vez para nosotros será más difícil obtener triunfos”, reconoció Mauricio Pellegrino.

Matías Sepúlveda entre dos compañeros de Lanús. (Foto: Lanús).

“Los rivales nos conocen, estamos respetando algunos principios de juego que tenemos que mejorar para generar más situaciones. El rival dominó más la pelota, pero nosotros dominamos el apartado más importante: que el rival no genere situaciones y nosotros crear más que ellos”, dijo el DT.

Un aspecto que puede beneficiar a Sepúlveda, quien acaba de integrarse a la máxima categoría trasandina. “A veces uno quiere que el encuentro sea completo, creo que el equipo tiene una identidad que hemos tratado de respetar. Necesitamos mejorar la precisión en el último tercio”, marcó Mauricio Pellegrino.

¿Cuándo juega Lanús vs Independiente?

Lanús visitará a Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América este viernes 13 de febrero a contar de las 20 horas.

Así va Lanús en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2026

Lanús suma ocho puntos al cabo de cuatro partidos y está en la parte alta de la tabla en la primera ronda de la Liga Profesional.