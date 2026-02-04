El mercado de fichajes en Chile todavía ofrece tiempo para algunas movidas. De hecho, Colo Colo está a punto de cerrar a Álvaro Madrid mientras hay varios jugadores que todavía no resuelven su situación contractual. Y permanecieron en las prácticas para futbolistas libres que ofrece el Sifup.

Otros han diseñado un camino fuera del fútbol por si toca quedarse sin jugar este semestre. Tal es el caso de Marcelo Jorquera, lateral izquierdo de 33 años que conversó con RedGol de varios temas. Entre ellos, contó lo difícil que ha sido encontrar un nuevo equipo.

También afirmó que tiene decidido montar un minimarket en caso de que no prospere ninguna opción futbolística. Otro de los temas que tocó Jorquera fue un análisis de los mejores laterales izquierdos que tiene el fútbol chileno. Aunque el que puso en la cima del podio ya emigró.

Marcelo Jorquera enfrenta a Kevin Contreras en la Liga de Primera 2025. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Primero, Matías Sepúlveda, que se fue de la U. No es su puesto habitual. Creo que lo hizo muy bien. Es un jugadorazo, también como volante. La pegada que tiene es impresionante”, manifestó Jorquera sobre el Tucu, quien emigró rumbo a Lanús, actual campeón de la Copa Sudamericana. En el Grana el zurdo sólo suma 31 minutos en tres apariciones.

Matías Sepúlveda encantó a Marcelo Jorquera por su nivel en la U de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El segundo lugar es un experimentado de pasos por Colo Colo, Unión Española, el Cádiz de España y también en el FC Juárez de México. “Luis Pavez, que es muy experimentado. Hizo un campañón en O’Higgins”, opinó Jorquera sobre el zurdo, un bastión en el Capo de Provincia que clasificó a la Copa Libertadores.

Luis Pavez en acción por O’Higgins en el Claro Arena, donde anotó un gol el año pasado. (Diego Martin/Photosport).

Sigue a la espera en el mercado de Chile y destaca a Esteban Matus: “Le falta un…”

Mientras el teléfono de Marcelo Jorquera espera una llamada que active una concreta opción en el mercado de pases de Chile, se la jugó por un carrilero izquierdo que incluso se hizo los exámenes médicos para fichar en Universidad de Chile.

Pero sigue en Audax Italiano. “El otro que puede ser es (Esteban) Matus, pero le falta un poquito de madurez”, dijo Jorquera sobre el zurdo de 24 años, quien nuevamente sonó como opción en los azules. Pero antes del retorno de Marcelo Morales.

Esteban Matus debutó en la Liga de Primera 2026… ¡ante Universidad de Chile! (Felipe Zanca/Photosport).

Y como Matus ya debutó en los Tanos, no puede cambiar de equipo hasta la segunda rueda. “Es un muy buen jugador. Llegar a la U lo hubiese ayudado a madurar”, marcó Jorquera, quien tuvo un paso por el Romántico Viajero en 2013, cuando tenía 20 años.

