Más allá de la victoria de Colo Colo ante Everton, en Macul todavía no hay tranquilidad. Esta vez fue Fernando Solabarrieta le recordó a Aníbal Mosa una promesa que aún no es cumplida.

Los Albos vienen de una de las temporadas más difíciles de su historia. El centenario debía ser un sueño, pero terminó en pesadilla con pésimos resultados dentro de la cancha y mucho descontento de parte de los hinchas que exigen cambios.

La crítica de Solabarrieta

Aníbal Mosa es un personaje muy controvertido en Colo Colo. Ha entrado y salido de la presidencia de Blanco y Negro. Por ahora, se mantienen en el cargo pese a las críticas de su gestión. Los problemas económicos adquiridos en 2025 tuvieron como resultado un mercado lejos de grandes refuerzos.

Fernando Solabarrieta en su programa Marca Personal de Radio La Metro, no dudó en disparar contra el empresario. El periodista acusó al dirigente de no cumplir con una vieja promesa que realizó respecto al control del club más ganador del fútbol chileno.

ver también Este es el dinero que puede gastar Colo Colo en sus dos nuevos refuerzos

“No dudo de su cariño por Colo Colo, ha hecho cada promesa. Recuerda que la última vez, una de las últimas elecciones prometió vender sus acciones a los socios”, partió diciendo Fernando Solabarrieta en la radio.

La situación a la que alude el periodista ocurrió en 2017. Cuando el dirigente prometió generar la instancia para vender sus acciones a los hinchas de Colo Colo, a cambio de tener el apoyo del Club Social en una elección. Sin embargo, a casi 10 años, todavía no hay ningún paso concreto.

Publicidad

Publicidad

“¿Ah eso no vale? Media promesita po hueón, esa promesa la hizo. Entonces a mí no me vengas con… ¿Sabes qué? Han sido tantos discursos falsos, tantas veces ha dicho cosas que no ha cumplido. Completamente falso”, cerró con enojo Solabarrieta.