La polémica que armó Fernando Solabarrieta en contra de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz está lejos de frenarse en las redes sociales, donde el periodista nuevamente cargó la artillería contra Universidad de Chile.

Todo comenzó cuando el comentarista deportivo aseguró que el volante formado en Cobreloa no había estado ni cerca de ser el mejor jugador de la temporada en el fútbol chileno.

“Charles Aránguiz hizo un buen campeonato, pero no fue ni cercano ni remotamente el mejor jugador del campeonato y lo eligieron a él, en el premio de TNT”, comentó el relator en La Metro.

Algo que Marcelo Díaz respondió en sus redes sociales, pero que nuevamente se encontró con una dura respuesta de Solabarrieta, quien volvió a arremeter contra los azules.

Solabarrieta asegura que Charles Aránguiz no estuvo ni cerca de ser el mejor de la temporada del fútbol chileno.

Solabarrieta explica por qué Charles Aránguiz no fue el mejor

Fue en el programa Marca Personal de La Metro FM, donde nuevamente el periodista Fernando Solabarrieta marcó la polémica de sus dichos contra Charles Aránguiz.

Esto, luego de enterarse de la respuesta de Marcelo Díaz, quien se burló del comentario del hombre reality, por lo que nuevamente hubo un cruce de palabras.

“Ni de cerca es el mejor jugador, lo reafirmo. Sigan matándome en redes sociales”, lanzó Solabarrieta, apuntando contra del capitán de la U por sus respuestas.

“La U quedó a 15 puntos de Coquimbo. ¿Qué ganó Aránguiz con la U? Es evidente, es un deporte y el deporte se compara a través de resultados. Cuando tú dices que hay un jugador determinante que permite que el equipo siga ganando. ¿Qué ganó la U? Para que le entregues el premio al mejor del campeonato, tienes que partir más o menos con un objetivo alcanzado de la U. ¿Cuál alcanzó? Un equipo que terminó a 15 puntos del campeón y ahí vas a buscar al mejor del torneo”, finalizó.

