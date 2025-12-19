Universidad de Chile está de vacaciones luego de la larga temporada 2025, pero sus jugadores dan que hablar, como una llamativa defensa de Marcelo Díaz a un feo ninguneo por Charles Aránguiz.

El protagonista de esta situación fue Fernando Solabarrieta, quien aseguró que pese a que en la Gala Crack fue escogido el volante de la U como el mejor del año, para él no estuvo ni cerca.

“Charles Aránguiz hizo un buen campeonato, pero no fue ni cercano ni remotamente el mejor jugador del campeonato y lo eligieron a él, en el premio de TNT”, comentó el relator en La Metro.

Algo que trajo repercusión inmediata, siendo el capitán de la U uno de los primeros en reaccionar a esta situación, donde le respondió por las plataformas digitales.

Marcelo Díaz defendió a Charles Aránguiz en U de Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también La explicación de Marcelo Díaz por la operación en sus vacaciones en U de Chile

¿Qué le dijo Marcelo Díaz a Solabarrieta?

En medio de se recuperación, tras una intervención quirúrgica que tuvo Marcelo Díaz, se dio el tiempo para reponderle a Fernando Solabarrieta, luego de que le bajó los bonos a su amigo Charles Aránguiz.

Publicidad

Publicidad

El Príncipe fue elegido el mejor jugador de la temporada en la Liga de Primera, algo que no estuvo de acuerdo el periodista, quien explicó que para él no estaba entre los más destacados.

La respuesta del Chelo Díaz fue en un posteo de Bolavip Chile, por lo que no tuvo problemas en escribir una llamativa respuesta que no pasó desapercibida para los hinchas.

Una respuesta llena de humor e ironía, que encendió una pequeña polémica para cerrar un comentario que no gustó del relator.

Publicidad

Publicidad

ver también Ni fue a recibir el premio: El ganador al mejor futbolista del 2025 en la Gala Crack

Revisa la respuesta: