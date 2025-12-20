El triste descenso de Santiago Morning de la Primera B a la Segunda División Profesional fue un golpe durísimo para los microbuseros. Lamentablemente el golpe para el Chago no será solo deportivo, sino que también económico.

Esto lo decimos porque el cuadro Bohemio dejará de recibir los dineros que entrega TNT Sports por jugar en nuestra división de plata. Ahora no les queda otra que rearmarse sin esos capitales, algo que se vislumbra como a los menos complejo.

Para más remate, este descenso no solo golpeará al equipo masculino, sino que también al femenino, que podría estar enfrentando una terrible desaparición a pesar de ser una de las ramas más exitosas en nuestro país.

ver también “No sé quiénes son los jueces”: Esteban Paredes lo quema todo por descenso y castigo a Santiago Morning

El equipo femenino de Santiago Morning al borde de la desaparición

Laura de la Torre, jugadora de Santiago Morning en 2025, entregó detalles de lo que está siendo este complejo momento para el club. Para sorpresa de muchos, el Chago ya no tiene la obligación de tener el equipo femenino si juega en la Segunda División Profesional.

“No está completamente confirmado, pero creo que así será. Al menos me dijeron que solo seguirá la Sub 16 y 19. Me parece muy triste, muy mal”, declaró la mediocampista en charla con El Mercurio.

El Chago tiene tres títulos nacionales en su rama femenina tras consagrarse en el 2018, 2019 y 2020. Después de Colo Colo es el equipo más exitoso en la actividad. | Foto: Santiago Morning Femenino.

Publicidad

Publicidad

Además, agregó que “Santiago Morning es el segundo equipo más ganador en Chile después de Colo Colo, con tres títulos. Que se termine con el equipo es una mancha que se hace a nosotras como jugadoras”.

“Se estaba haciendo un gran trabajo, porque no tenía la infraestructura de Colo Colo, la U o la UC. Era un orgullo pertenecer al equipo, pero en los últimos años nos dimos cuenta de que lo hicieron mal”, concluyó.

ver también Histórico de primera B termina su contrato y adelanta lo que se viene: “Clubes me han contactado”

Cabe destacar que junto con Laura de la Torre fueron desvinculadas jugadoras como Marcela Pérez, Emilia Pastrián, María Silva, Monserrat Hernández y Martina Funck. Es más, se espera que en las próximas jornadas la cifra de cortadas en el Chago vaya en aumento.

Publicidad