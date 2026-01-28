El mercado de fichajes sigue abierto en el mundo, pues muchos futbolistas aún se encuentran libres tras haber terminado contrato a fines del año pasado. Uno de ellos es Iván Morales.

El delantero formado en Colo Colo fue titular constantemente el año pasado en Sarmiento, de Primera División de Argentina, por lo que sus antecedentes eran buenos.

Sin embargo, la realidad del mercado lo golpea fuertemente. A los 26 años esperaba dar un paso importante en su carrera en el fútbol trasandino, lo cual no se concretará.

Iván Morales queda en el limbo

Fue el periodista argentino Nahuel Ferreira quien contó la dura realidad que vive Tanquecito actualmente, al haber sido rechazado por elencos importantes.

“El delantero chileno Iván Morales fue ofrecido a varios clubes del fútbol argentino, entre ellos se destacan Independiente y San Lorenzo”, manifestó de enrada.

El problema es que tuvo muy poca acogida. “Ninguno se interesó por el futbolista”, indicó de manera tajante, por lo cual Morales ahora va por el plan B.

“Por eso el ex Colo Colo analiza la chance de volver a su país, donde sí tiene ofertas”, sostuvo anunciando que su regreso a Chile está muy cerca.

Morales emigró el 2021 hacia Cruz Azul, donde estuvo un par de años sin poder afianzarse. Luego recaló en Sarmiento, elenco en el que levantó su nivel.

