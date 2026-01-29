José Rojas vivirá una jornada especial al celebrar su despedida del fútbol. Gerardo Pelusso, uno de los invitados, recordó la etapa que ambos vivieron en Universidad de Chile.

Pepenbauer marcó una época en los Azules, debutando en 2003 y partiendo en 2015. Ganó un total de 10 títulos, siendo 8 de ellos en condición de capitán. Además, fue el encargado de levantar la histórica Copa Sudamericana del 2011. Palabras mayores.

El recuerdo de Pelusso con Pepe Rojas

El Estadio Nacional será el escenario del último adiós de Pepe Rojas de Universidad de Chile y del fútbol. Serán varios los históricos de los Azules que dirán presente en Ñuñoa. Entre ellos, Gerardo Pelusso, quien estuvo en el Bulla en 2010.

Pese a no ganar ningún título, Pelusso es un personaje muy querido en la U y en el contexto de la despedida de Rojas, contó un episodio difícil que atravesó el ex defensor, el cual pudo cambiar completamente su carrera.

“Yo no sé si la gente lo sabe. Cuando yo llegué a la U y comenzamos a trabajar, a mí una parte del área que correspondía me dijeron ‘anda pensando en otro jugador porque este no juega más al fútbol por la operación grave que había tenido'”, dijo Pelusso en el canal de YouTube AntúnezSilva.

Pepe Rojas había sufrido una lesión en los meniscos de la rodilla derecha durante el 2009, lo cual no lo dejó sin jugar durante gran parte del segundo semestre de ese año. Cuando llegó Pelusso a la U, el zurdo todavía estaba recuperándose.

Rojas se fue de U. de Chile en 2015. Imagen: Photosport

“Cuando yo lo veía entrenar y yo lo veía cómo se estaba preparando, yo dije: a este jugador no lo descarto. Cuando vos ves un jugador con la garra y con el profesionalismo para una recuperación, yo no lo descarto”, destacó Gerardo Pelusso.

El resto es historia. José Rojas se recuperó, volvió a ser titular y figura en Universidad de Chile. Incluso, se dio el lujo de jugar la Copa del Mundo de Brasil 2014 con La Roja y ganar la Copa América de 2015.

