U. de Chile afina los últimos detalles para el debut en la Liga de Primera. Los azules se encargan de inaugurar la temporada con su duelo frente a Audax Italiano, pactado para el viernes 30 de enero.

La previa del partido ha estado marcada por dificultades para los hinchas, porque hubo una importante sanción para una parte de la parcialidad por incidentes en la temporada 2025. Para más remate, amenazas de la barra en redes sociales mantienen preocupados a algunos fanáticos.

En conferencia de prensa, Paqui Meneghini declaró que “como entrenador y como equipo, lo que queremos es que los partidos se jueguen. Me parece una obviedad decirlo, pero bueno, es así. Necesitamos y nos preparamos para que nuestros partidos se jueguen con gente“.

“Eso es lo que buscamos. Es recién el primer partido de la temporada. El club está sancionado a nivel de competencias internacionales, el partido contra Palestino va a ser sin público“, recordó.

Paqui Meneghini le envía un mensaje a la barra de U. de Chile: “El apoyo es vital”

“Es vital el apoyo de la gente, que cuidemos la localía y que todos los hinchas de la U. de Chile puedan aportar su granito de arena, empujando al equipo en cada partido, tanto de local como visitante, pero especialmente en los duelos de local”, comentó Paqui Meneghini.

Sobre las amenazas de algunos hinchas en redes sociales respecto a la realización del partido, el DT comentó: “Son situaciones que me exceden. Yo quiero que se juegue con normalidad y que podamos hacer un gran partido“.

