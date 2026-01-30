Golazo y asistencia: Ben Brereton es figura en el Derby y sueña con el ascenso a la Premier League

Ben Brereton Díaz se transformó en el genio y figura del Derby. El seleccionado nacional fue determinante en el triunfo por 4-0 sobre el Bristol City y se renuevan las ilusiones con un posible retorno a la Premier League.

El inglés nacionalizado chileno comenzó desde el arranque en la visita al Ashton Gate Stadium. Ya a los 13 minutos el marcador lo abrió su compañero Rhian Brewster para la visita. Pero 180 segundos más tarde vino la gran anotación de Ben Brereton.

El ex Villarreal mostró su olfato goleador y supo ubicarse en el área rival hasta recibir el balón y anotar con certero derechazo. Pero luego en el 36’ se vistió de asistidor y prácticamente entregó en bandeja el tanto a su compañero Bobby Clark.

Finalmente Brereton salió bajo una ovación en el minuto 78 con el resultado prácticamente listo. La goleada se cerró con los tantos de Patrick Agyemeng (66’) y Lars Jorgen Salvesen (88’).

Presentación redonda de Díaz y que confirma su gran momento en el Derby. Además despeja los rumores del mercado de fichajes que en un minuto lo ubicaron con importantes opciones de emigrar al Corinthians y hasta a la MLS.

¿Cuándo vuelve a jugar Ben Brereton?

Con el triunfo en la fecha 30° de este viernes, el Derby trepa en la tabla de posiciones y se ubica sexto con 45 unidades. Por lo que estarían clasificando a los playoffs para luchar por el último ascenso. Cabe consignar que el próximo partido será el 7 de febrero cuando el elenco de Ben Brereton reciba al Ipswich de Marcelino Núñez que es tercero con 50 puntos, aunque aún tiene dos partidos pendientes.