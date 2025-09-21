Alexis Sánchez quiere seguir en racha en el Sevilla y este domingo el elenco divido por Matías Almeyda volvió a las prácticas de cara a la siguiente fecha de LaLiga.

Este martes ya suma una nueva jornada ante Villarreal y como dueño de casa. Lo que además será un duelo más que especial para el nacido en Tocopilla. Es que nada menos se enfrentará al entrenador que lo cortó del Marsella y que acabó con su estadía en Francia.

Esto tiene directa relación con Marcelino García Toral, quien fue el encargado de sentenciar la salida del Bicampeón de América en 2023. Es que siempre existió el rumor de que el DT español no quería a Sánchez en el equipo, y por lo mismo decidió sacarlo. Lo que nunca fue sincerado por completo por el adiestrador.

“Quiero aclarar algunos rumores y comentar que de mi parte existió intención de continuar en Marsella. Así lo dije siempre, pero los acuerdos dependen de dos partes, no sólo de mí. Esta vez el cuerpo técnico tenía otras opciones, pero se respeta”, indicó deslizando que habría sido responsabilidad de Sánchez el no continuar en el equipo de la Ligue1.

Alexis Sánchez vs Marcelino García

Pero tiempo después, el Presidente Pablo Logoria, le entregaría el sobre azul y debería buscar nuevo club. Los ofrecimientos no tardaron en llegar y ahora el destino fue Villarreal.

El tema es que en el Submarino Amarillo se topó nuevamente con un chileno. Ben Brereton Díaz en 2024 era la gran opción en ataque para el elenco español. Sin embargo, para Garcia Toral no cumplía con los standards necesarios y por más que intentó, no entró en sus planes.

La historia finalmente fue la misma: el chileno tuvo que dejar Villarreal para buscar nuevos horizontes en Inglaterra. “Un reproche que nos hacemos es que no hemos logrado de manera continuada sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores”, lamentó tiempo después el DT.

Así las cosas, en el horizonte de Alexis Sánchez aparece el Villarreal. Con la lesión de Alfon González, todo indica que el Bicampeón será titular en el próximo encuentro en el Ramón Sánchez Pizjuán este martes 23 de septiembre. Recinto en el que tienen deuda pendiente ya que no ha podido ganar de local en lo que va de temporada de LaLiga.

