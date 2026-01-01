Polémica mundial durante la Copa Africana que se disputa en dicho continente. Es que una dura decisión tomó el Gobierno local con la selección de Gabón, quien quedó eliminada tras un papelón en su campaña.

Con tres derrotas en la misma cantidad de partidos, las “Panteras” se despidieron como últimos en su zona. Por eso, las autoridades del país calificaron el resultado como “deshonroso” y suspendieron al equipo. Tal cual.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes anunció que se disuelve el cuerpo técnico, la suspensión de la selección nacional hasta nuevo aviso y el adiós de dos futbolistas históricos.

Así fue el mazazo que borró a Gabón tras la Copa Africana

La selección de Gabón no va más en el fútbol. Luego de ser eliminados de Copa Africana, el Gobierno anunció que se disuelve el equipo. Además, el dictamen confirma el adiós de Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang.

“El Gobierno considera que los hechos ocurridos van en contra del espíritu de responsabilidad y ejemplaridad que debe representar la Selección Nacional”, dice parte del comunicado.

Apelando a los valores éticos y de conducta que promueve el Estado gabonés, Aubameyang fue la salida más llamativa a nivel mundial. El destacado goleador la rompió en el Arsenal, cuando llegó a reemplazar a Alexis Sánchez en 2018.

Aubameyang en Gabón.

Tras eso, coincidió con el Niño Maravilla en Marsella años más tarde, siendo el gran emblema y representante de Gabón a nivel mundial. Lejos de esos años dorados, el delantero hoy dice adiós y desaparece junto a su selección.

