“¡My God…!” Relator en inglés no podía creer los goles errados de Brereton vs. Uruguay

Chile no pudo ante una Uruguay que no convenció y solamente empataron sin goles en Santiago. El ojo de las críticas nacionales se las llevó Ben Brereton Díaz, el delantero chileno-inglés tuvo varias oportunidades para abrir el marcador e increíblemente las falló todas.

Si bien muchos especialistas nacionales criticaron el momento del delantero que recientemente fichó en el Derby County F.C, también las críticas llegan desde el exterior y en las últimas horas se ha viralizado en TikTok un relato realizado por el medio australiano SBS Sports, donde ni el comentarista podía creer los fallos del delantero nacional.

Más de 4 mil ‘likes’: la reacción de relator en inglés a los errores de Brereton:

En el video compartido por la cadena de SBS Sports y titulado “Brereton Díaz produce un desastre para Chile”, se muestran los tres principales fallos del delantero chileno frente al arco de Uruguay. El video incluye los comentarios del relator y una contundente descripción: “Incluso el comentarista no podía creer la CLASE DE DESASTRE que Ben Brereton Díaz produjo frente a la portería para Chile…”.

Ben Brereton-Díaz tuvo una noche para el olvido ante Uruguay. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Durante el cabezazo fallido -la ocasión más clara- se ve que el relator exclama: “Otra oportunidad para Cepeda de enviar el balón al área, aquí viene Maripán con la cabeza ¡Ah! ¡Breretón! Se lo perdió, perdió una situación increíble”.

Después, muestran la segunda chance desperdiciada, esta vez muy cerca del centro del área tras un gran pase entre línea de Lucas Cepeda. Ahí, el relator comenta: “Cepeda intentando de nuevo para Breretón, y Breretón perdiendo otra oportunidad , esta vez tirando con su pierna derecha”.

Finalmente, analizan la tercera jugada donde Brereton desaprovecha un buen centro raso de Gabriel Suazo: “Aquí viene Chile con la oportunidad, Suazo al área… Breretón perdiendo otra oportunidad”. El relato termina con una frase contundente: “Dios mío, qué mala noche para este hombre. Tres oportunidades perdidas para Brereton esta noche”.

Hasta el cierre de esta nota, la publicación del medio cuenta con más de 4 mil “me gusta” y casi un centenar de comentarios, muchos de ellos de chilenos desaprobando la actuación del delantero.

