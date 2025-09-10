Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

“¡My God…!” Relator en inglés no podía creer los goles errados de Brereton vs. Uruguay

A través de la cuenta de TikTok de la cadena australiana SBS Sports, se viralizó la reacción del relator tras los increíbles fallos de Ben.

Por Franco Abatte

Brereton fue el centro de las críticas de La Roja tras los notorios fallos ante Uruguay.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTBrereton fue el centro de las críticas de La Roja tras los notorios fallos ante Uruguay.

Chile no pudo ante una Uruguay que no convenció y solamente empataron sin goles en Santiago. El ojo de las críticas nacionales se las llevó Ben Brereton Díaz, el delantero chileno-inglés tuvo varias oportunidades para abrir el marcador e increíblemente las falló todas.

Si bien muchos especialistas nacionales criticaron el momento del delantero que recientemente fichó en el Derby County F.C, también las críticas llegan desde el exterior y en las últimas horas se ha viralizado en TikTok un relato realizado por el medio australiano SBS Sports, donde ni el comentarista podía creer los fallos del delantero nacional.

Juan Cristóbal Guarello se pone tierno y apapacha a Ben Brereton tras su farra: “Necesitas un…”

ver también

Juan Cristóbal Guarello se pone tierno y apapacha a Ben Brereton tras su farra: “Necesitas un…”

Más de 4 mil ‘likes’: la reacción de relator en inglés a los errores de Brereton:

En el video compartido por la cadena de SBS Sports y titulado “Brereton Díaz produce un desastre para Chile”, se muestran los tres principales fallos del delantero chileno frente al arco de Uruguay. El video incluye los comentarios del relator y una contundente descripción: “Incluso el comentarista no podía creer la CLASE DE DESASTRE que Ben Brereton Díaz produjo frente a la portería para Chile…”.

Ben Brereton-Díaz tuvo una noche para el olvido ante Uruguay. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Ben Brereton-Díaz tuvo una noche para el olvido ante Uruguay. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Durante el cabezazo fallido -la ocasión más clara- se ve que el relator exclama: “Otra oportunidad para Cepeda de enviar el balón al área, aquí viene Maripán con la cabeza ¡Ah! ¡Breretón! Se lo perdió, perdió una situación increíble”.

Después, muestran la segunda chance desperdiciada, esta vez muy cerca del centro del área tras un gran pase entre línea de Lucas Cepeda. Ahí, el relator comenta: “Cepeda intentando de nuevo para Breretón, y Breretón perdiendo otra oportunidad, esta vez tirando con su pierna derecha”.

Publicidad

Finalmente, analizan la tercera jugada donde Brereton desaprovecha un buen centro raso de Gabriel Suazo: “Aquí viene Chile con la oportunidad, Suazo al área… Breretón perdiendo otra oportunidad”. El relato termina con una frase contundente: “Dios mío, qué mala noche para este hombre. Tres oportunidades perdidas para Brereton esta noche”.

Hasta el cierre de esta nota, la publicación del medio cuenta con más de 4 mil “me gusta” y casi un centenar de comentarios, muchos de ellos de chilenos desaprobando la actuación del delantero.

Publicidad
Lee también
¡No es Photoshop! La imagen sin extremidades de Vigouroux
Selección Chilena

¡No es Photoshop! La imagen sin extremidades de Vigouroux

Video: Bielsa recibe "el cariño de la gente" tras empate con Chile
Selección Chilena

Video: Bielsa recibe "el cariño de la gente" tras empate con Chile

Prensa uruguaya revienta a Marcelo Bielsa tras el empate con Chile
Selección Chilena

Prensa uruguaya revienta a Marcelo Bielsa tras el empate con Chile

No jugó mucho en Chile, fue a saludar a Bielsa y así fue su reacción
Selección Chilena

No jugó mucho en Chile, fue a saludar a Bielsa y así fue su reacción

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo