Juan Cristóbal Guarello se pone tierno y apapacha a Ben Brereton tras su farra: “Necesitas un…”

El periodista analizó el rendimiento del delantero de la selección chilena, que se perdió tres goles ante Uruguay en las Eliminatorias.

Por Carlos Silva Rojas

Ben Brereton se lamenta durante el partido de Chile con Uruguay.
Ben Brereton se lamenta durante el partido de Chile con Uruguay.

La selección chilena no pudo cerrar de forma digna su pésimo camino en las Eliminatorias Sudamericanas, porque empató con Uruguay en el estadio Nacional.

El equipo que dirigió de forma interina Nicolás Córdova fue incapaz de derrotar a los charrúas en Ñuñoa, en un partido que terminó 0-0.

Uno de los protagonistas del partido fue el delantero Ben Brereton, quien se perdió tres goles claros ante los uruguayos y sigue con su sequía goleadora.

Guarello defiende a Ben Brereton y lo manda al sicólogo

El rendimiento del delantero de Derby County fue analizado por el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong defendió al atacante, a pesar de comerse tres goles.

“Hoy Brereton está con una falta de confianza terrible, que se viene arrastrando con el tiempo… tienes que trabajarlo y verlo con un psicólogo deportivo”, dijo el comentarista que se ríe una vez al año.

Ben Brereton sufrió en el empate de Chile ante Uruguay. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Ben Brereton sufrió en el empate de Chile ante Uruguay. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Lo peor de Ben no es que jugó mal hoy, sino que viene arrastrando este momento hace un tiempo largo”, agregó.

Por último, Guarello indicó que: “confiamos en ti, Brereton. Sabemos que lo puedes dar vuelta, pero necesitas un psicólogo deportivo sí o sí”.

