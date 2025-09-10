Prensa uruguaya revienta a Marcelo Bielsa tras el empate con Chile: “La pasó mal…”

La selección chilena jugó su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, las que por fin terminaron, debido al papelón que protagonizó el equipo nacional.

La Roja apenas ganó dos partidos, hizo 9 goles y quedó en el último lugar de la tabla de posiciones, con tristes 11 unidades.

El último duelo de Chile fue ante Uruguay en el estadio Nacional, donde se produjo un resultado que grafica lo desastroso del proceso: un empate 0-0.

Prensa uruguaya critica a Marcelo Bielsa

El resultado tampoco gustó en la visita, porque la prensa uruguaya se lanzó contra Marcelo Bielsa por el cometido de su equipo en el estadio Nacional.

“Hay formas y formas de cerrar etapas, y la manera en la que la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa se despidió del clasificatorio para el Mundial 2026 fue desalentadora”, escribieron en El Observador.

“Uruguay no pudo con el último de la tabla, lo pasó mal durante gran parte del encuentro, la figura fue el golero Santiago Mele, tuvo serios problemas defensivos, igual que en la generación del juego, apenas sumó un empate y terminó cuarto, con los mismo puntos que el tercero y el sexto”, agregó el medio de Montevideo.

Uruguay está disconforme con Marcelo Bielsa y eso que clasificaron de forma holgada al Mundial de 2026.