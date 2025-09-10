El sufrimiento de la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas por fin terminó, porque se acabó el tortuoso camino para el Mundial de 2026.

La Roja hizo todo mal y aquello se puede ver en la tabla de posiciones, ya que fue última con apenas 11 puntos luego de 18 partidos disputados.

Las críticas al rendimiento de Chile suenan por todos lados y uno que se sumó, sorprendentemente, fue el ex capitán del equipo nacional Claudio Bravo, quien demostró su enojo por la situación.

ver también El nefasto dato que explica la debacle y el papelón de la selección chilena en las Eliminatorias

La crítica de Claudio Bravo a la selección chilena

El ex arquero de la Selección, ahora comentarista de ESPN, analizó el mal proceso que tuvo el cuadro criollo para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

“Es complejo, porque en mi cabeza rondan muchísimas cosas. En cierto modo, estas Clasificatorias han sido catastróficas, ha sido todo muy negativo desde un inicio hasta el final“, dijo el ex meta de Manchester City.

Chile no pudo con Uruguay. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Cuesta analizar la parte técnica, la parte futbolística, dirigencial, muchos aspectos que no se dieron para clasificar a Chile a una nueva Copa del Mundo. Me tocó ser parte de estas Clasificatorias”, agregó.

La selección chilena debe pensar en el proceso para el Mundial de 2030 y así terminar una mala racha de tres eliminaciones consecutivas de las citas planetarias.