El nefasto dato que explica la debacle y el papelón de la selección chilena en las Eliminatorias

Por fin se acabó. El proceso para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llegó a su termino y dejó a la selección chilena en el último lugar de la tabla de posiciones.

La Roja tuvo un paso por las Eliminatorias patético y un dato demuestra que lo hizo todo mal, porque tuvo tres entrenadores en el banco durante el desarrollo del torneo como Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca (vino a tomar mate) y Nicolás Córdova.

Las Eliminatorias se acabaron para Chile con un pálido partido, porque apenas empató 0-0 ante Uruguay en el estadio Nacional, resultado que demuestra su falta de gol.

Chile hizo apenas 9 goles en las Eliminatorias

Para ganar hay que hacer goles y justamente fue eso lo que le faltó a Chile en todo el proceso eliminatorio, siendo el equipo que menos convirtió.

La Roja apenas llegó a la red en 9 ocasiones y el problemas es que del total de anotaciones cuatro las hizo en un solo encuentro, cuando goleó a Venezuela por 4-2 en el estadio Nacional.

Chile no le pudo hacer goles a Uruguay. Foto: Andres Pina/Photosport

Es el peor registro de la Selección en la historia de las Eliminatorias, porque en el camino al Mundial de 2002, cuando también fue última, convirtió un total de 15 goles.

No se veían estos números tan malos desde el certamen para Francia 1998, cuando Venezuela apenas ganó tres puntos e hizo 8 goles.

Chile se quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva y la falta de gol es una de las principales razones.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas