Las Eliminatorias de la Conmebol están cerca de tener toda una revolución pensando en el Mundial 2030. La ya automática clasificación de Argentina, Uruguay y Paraguay obligan a tener que pensar en un nuevo formato, algo que en Asunción ya han ido adelantando por estos días.

Y es que el ente rector del fútbol sudamericano tiene en mente revolucionar completamente el proceso para el certamen planetario de cinco año más, creando la Liga de las Naciones para repartir a sus clasificados.

Este nuevo formato plantea un torneo con un trofeo propio, así como la creación de una ronda de fases regulares y jugosos premios económicos. Sin embargo, esta idea no genera un consenso en el resto de la región, con Chile tomando una inesperada postura.

La sorpresiva postura de Chile ante las nuevas Eliminatorias de la Conmebol

De acuerdo a información entregada por La Tercera, entre los opositores a este proyecto de la Conmebol está Chile, representado por Pablo Milad como presidente de la ANFP. “Han manifestado reparos de fondo al proyecto”, detalla el mencionado medio.

Esta oposición está liderada por Colombia, federación que incluso cuestiona que Argentina, Uruguay y Paraguay clasifiquen de manera directa al Mundial 2030 al hospedar apenas un partido de la competencia.

Para poder convencer a este bloque Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quiere poner sobre la mesa los jugosos premios económicos que entregaría una nueva Liga de las Naciones.

Esto buscará cambiar la postura de aquellos países y federaciones que tengan una situación financiera más precaria. Y ojo, que Chile está en ese lote.

Este viernes en Lima, previo a la final de la Copa Libertadores de este sábado, se realizará una reunión clave para llegar a un acuerdo. Por ahora la postura de Chile no se alinea con la Conmebol, pero eso puede cambiar en las próximas horas.

