Fútbol Internacional

No es humo: Chiqui Tapia avisa paso clave para revolucionario Mundial 2030 con Chile “de regreso”

El presidente de la AFA alista sus movidas finales para hacer historia en el centenario del torneo, donde la Roja se vería beneficiada.

Por Nelson Martinez

El mandamás argentino apuesta por inédito certamen en su país.
© Getty / Photosport.El mandamás argentino apuesta por inédito certamen en su país.

El Mundial 2030 tiene pendiente a Sudamérica en un spoiler que ya lanzó Alejandro Domínguez y que alistan la decisión final en las oficinas de la FIFA. Ahí, la selección chilena podría salir salpicada, pero con una buena noticia.

Es que durante la semana se reveló que la Conmebol impulsa al organismo global del fútbol a que el Mundial 2030 vuelva a tener más países jugándola. Dicho torneo será en Argentina, Uruguay, Paraguay (partidos iniciales), más España y Marruecos (sedes finales).

En lo concreto, si en 2026 la cita planetaria tendrá a 48 selecciones, para el 2030 (centenario del Mundial) alistan que este sea de 64 equipos, lo que practicamente dejaría a la Roja “lista” en el torneo.

No es humo: así avanza el Mundial 2030

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA (Asociación Argentina de Fútbol), reafirmó que la opción de hacer un Mundial de 64 equipos en 2030 es una oportunidad concreta.

“Es una oportunidad importante para el fútbol Mundial. Es por única vez, es para reivindicar la historia. Es el reconocimiento a donde se inició el fútbol“, dijo el mandamás trasandino, a Olé.

En ese sentido, el hombre con fuerte influencia en Conmebol avisó que se la jugará con todo para que dicho Mundial sea masivo en equipos y se juegue toda la serie inicial en Argentina.

“Un Mundial de 64 equipos por única vez nos daría la posibilidad de tener una fase completa en nuestro país, es importantísimo para el fútbol sudamericano”, cerró.

