Todavía sigue la controversia por la no presencia de Iván Román en la Copa del Mundo Sub 20. Jorge Sampaoli tuvo una sorpresiva respuesta, que lo distancia de lo hecho por Manuel Pellegrini.

El defensa de Atlético Mineiro tenía la opción de ser convocado a la cita planetaria que se realizará en suelo nacional. Sin embargo, el jugador formado en Palestino no podrá estar debido a que no fue autorizado, lo que generó bastantes críticas contra su DT.

La distancia de Sampaoli y Pellegrini

Si bien Iván Román arrastra una sanción de tres partidos en el Mundial Sub 20, que le iba a impedir jugar toda la fase de grupos, de igual manera podía ser convocado. Pese a la oportunidad, el jugador no recibió el permiso de Atlético Mineiro y no estará en la cita planetaria, siendo Sampaoli apuntado como el culpable.

ver también Iván Román y Sampaoli meten a Atlético Mineiro en semifinales de Copa Sudamericana

La situación contrasta con lo sucedido en España, donde Manuel Pellegrini enfrentó algo similar. Pablo García, uno de sus jugadores en Real Betis, fue requerido por La Roja europea y el chileno no dudó en ceder ante la necesidad del país que le da trabajo.

“Creo que le hará mejor jugar ese Mundial en Chile que perderse tres o cuatro partidos acá. Quizá jugaba algunos minutos, un partido completo, no se sabía. Pero creo que la experiencia de un Mundial le va a servir muchísimo para seguir progresando en su carrera“, explicó Pellegrini sobre García.

Jorge Sampaoli fue responsabilizado por el hecho de que Román no pueda estar con Chile, aunque el DT de Atlético Mineiro se lavó las manos. “La decisión del Mundial Sub 20 es totalmente del club. Es un tema dirigencial. Tiene mucho potencial y que nosotros lo vamos a utilizar“, indicó el casildense.

Publicidad

Publicidad

Iván Román no lucirá la camiseta de Chile en el Mundial Sub 20. Imagen: Photosport

La respuesta de Sampaoli marca una enorme diferencia con Pellegrini. Mientras el argentino se hizo el desentendido por Román, Pellegrini interfirió directamente para que su jugador pudiera vivir una Copa del Mundo juvenil. Solo el tiempo dirá qué postura fue la adecuada.