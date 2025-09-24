El destino volvía a poner al técnico argentino Jorge Sampaoli con el torneo que lo lanzó a la fama, como es la Copa Sudamericana. Al mando de Atlético Mineiro enfrentó en la vuelta de los cuartos de final al Bolívar de La Paz.

Después de no poder jugar en el duelo de ida por enfermedad, en esta ocasión el defensor chileno Iván Román fue de la partida en el cuadro del casildense, que buscaba marcar la diferencia luego que en el primer enfrentamiento igualaran por 2-2.

ver también Ni Sampaoli, ni las fechas de suspensión: filtran la verdad sobre el portazo a Iván Román en Chile Sub 20

Atlético de Iván Román se complicó ante Bolívar

Lejos de mostrarse como un equipo sumiso al no jugar en altura, y más aún en una cancha sintética como la del Arena MRV, el cuadro altiplánico plantó cara en suelo brasileño, tanto así que tuvo más remates que su rival, aunque ninguno a portería.

Si bien no tuvo una jornada negativa en su primera titularidad con Sampaoli en la banca, Iván Román debió extremar recursos ante los ataques del Bolívar, que sorprendieron al Atlético Mineiro, que tras unos minutos iniciales preocupantes, gracias a su jerarquía lograron equiparar el juego.

El defensor chileno fue reemplazado en el minuto 73, tras ello vinieron los mejores minutos del elenco boliviano, que tuvo dos oportunidades claras para anotar y las desperdició, mientras que el local tuvo más voluntad que buen juego, por lo que todo apuntaba a la definición por penales.

Iván Román fue titular y jugó 73 minutos ante Bolívar (Pedro Souza/Atlético)

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, en la última jugada del encuentro, en el minuto 90+3′, un centro por derecha de Gustavo Scarpa encontró la cabeza de Bernard, que derrotó al meta visitante Carlos Lampe para darle el agónico triunfo y la clasificación a semifinales del torneo continental.

Tweet placeholder

¿Qué se les viene en Copa Sudamericana?

El próximo desafío para Atlético Mineiro en el certamen continental será en las semanas del 22 y 29 de octubre, donde deberán medirse al ganador de la serie entre Once Caldas e Independiente del Valle, donde juega el defensor Matías Fernández, con ventaja para los colombianos tras el 2-0 en la ida.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el “Galo”?

El equipo de Iván Román volverá a la acción este sábado 27 de septiembre cuando por la fecha 25 del fútbol brasileño reciban en Belo Horizonte a Mirassol desde las 21:00 horas.