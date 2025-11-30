Marcelo Bielsa pasa por uno de los momentos más difíciles de su carrera. El DT ha sido duramente cuestionado en Uruguay y pese a sus intentos por mejorar la situación, ahora recibió un duro golpe.

El Loco debería estar tranquilo pensando en la Copa del Mundo de 2026, la cual se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, el entrenador argentino vive muchos problemas internos en la Celeste, lo cual lo tiene preocupado.

El portazo que recibe Marcelo Bielsa

El mayor problema de la selección uruguaya en estos momentos no parece ser futbolístico, sino que la relación entre Marcelo Bielsa y el plantel no pasa por un buen presente. Desde que Luis Suárez criticó públicamente al Loco, algo se quebró al interior.

Después de la caída por 5-1 ante Estados Unidos, incluso se pensó que Bielsa no continuaría en Montevideo. Sin embargo, la dirigencia lo respaldó. Claro que acordaron hacer algunos ajustes en el cuerpo técnico, como incorporar a alguien más para que sea el nexo entre el entrenador y los jugadores.

Para este puesto el elegido fue Diego Godín. El ex Atlético Madrid es el jugador con más partidos en la selección uruguaya con 161 presencias, por lo que era visto como una voz autorizada para ayudar a Marcelo Bielsa a recomponer las relaciones con el camarín.

Marcelo Bielsa se comunicó personalmente con Godín, según El Espectador. Pese al ofrecimiento, el ex defensor declinó de la oferta. La conversación duró alrededor de cuatro horas, donde en buenos términos el Faraón le explicó al Loco que no tenía planeado volver al fútbol en este momento.

Diego Godín no volverá a trabajar en Uruguay. Imagen: Getty

Godín se retiró del fútbol profesional en el 2023,defendiendo a Vélez Sarsfield. En 2024 jugó por el amateur Porongos. Marcelo Bielsa se queda sin su principal opción para apagar el incendio al interior de la selección uruguaya.