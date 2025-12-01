Marcelo Díaz detalla los tres episodios que marcaron la abrupta salida de Gustavo Álvarez de la U: “Desgaste importante”

Universidad de Chile enfrenta un terremoto de palabras mayores. Los azules se quedan sin su entrenador Gustavo Álvarez, quien acusó el quiebre definitivo con la plana mayor con Azul Azul.

“No pude convencer a una dirigencia, donde no coincide con lo que el club necesita. Digo que hay que traer un entrenador que se alinea o que los convenza, cosa que yo no pude”, lanzó el DT trasandino este lunes.

Por lo que dejó en claro que no continuará en su cargo en 2026. Lo que complica al Romantico Viajero ya que la tarde de esta jornada debe realizar su última práctica antes del partido frente a Coquimbo Unido.

Los azules recibirán al campeón de la Liga de Primera y con la obligación de sumar para poder soñar con la Copa Libertadores el próximo año. Pero el ambiente no es de los mejores y tal como se mencionó, la relación de Álvarez con la dirigencia viene más que tirante desde mitad de año.

El quiebre de Gustavo Álvarez y Azul Azul

El distanciamiento entre Gustavo Álvarez y Azul Azul fue abordado por Marcelo Díaz. El periodista que cubre a la U en TNT Sports profundizó en los episodios que marcaron el quiebre entre ambas partes.

“Lo ha venido conversando con la gerencia deportiva como Manuel Mayo y también estaba al tanto Michael Clark. Esto ya se sabía”, indicó de entrada en el programa Pelota Parada. Tras ello apuntó a que “había un desgaste cuando no llegó Eduardo Vargas y tras el partido ante La Serena. Ahí empezó el alejamiento definitivo”.

Luego se centró en aquella fatídica semana con la seguidilla de partidos que tuvo entre Sudamericana y Liga de Primera. “Ahora la semana entre Católica y Lanús se cerró su decisión. El plantel viajo en primera clase y logró suavizar la decisión. Luego tuvieron que viajar de Buenos Aires a Talcahuano y sin charter. Ese desgaste lo sufrieron los jugadores. Eso terminó de desgastar la relación y fue la gota que rebasó el vaso”, agregó.

Álvarez deja la U tras un año 2025 histórico

A tal punto llegó la situación que enfrentaba la U que desde el extranjero llamaba la atención el poco apoyo que tenía el equipo que lideraba Gustavo Álvarez. “A mí me comentaron que no podía ser que la U fuese el único equipo entre los semifinalistas de Copa Libertadores y Sudamericana que no viajara en charter. El tema fueron los regresos y las recuperaciones”, sentenció Marcelo Díaz periodista.