Queda el último vuelito de la Generación Dorada de la selección chilena, que nos hizo tan felices al ganar dos Copa América y asistir a dos Copas del Mundo.

En la etapa final de sus brillantes carreras, varios de ellos ya no brillan en el extranjero como lo hicieron en su prime. Están en el fútbol chileno, en el equipo de sus amores, que los vieron iniciar sus carreras.

A pesar de estar cerca de los 40 años, son importantes en sus clubes. Y eso quedó demostrado en la nominación que hizo TNT Sports para la Gala Crack 2025, al poner como candidatos a mejor volante central a tres íconos de nuestro fútblol.

Díaz, Vidal y Medel, candidatos a ganar el premio

Marcelo Díaz (U de Chile), Arturo Vidal (Colo Colo) y Gary Medel (U. Católica) aparecen entre los candidatos por lo hecho en sus clubes durante la temporada.

Chelo Díaz completa su segundo año en los azules, lo mismo que el King en el Monumental. El Pitbull, en tanto, arribó esta temporada a los cruzados tras su paso por Boca Juniors.

Los nominados a mejor volante central

Publicidad

Publicidad

Los otros candidatos a ganar son Sebastián Galani, que fue campeón con Coquimbo Unido, y Matías Lugo de O’Higgins, que fue fundamental en la buena campaña del cuadro celeste.

ver también Borghi le deja tremenda alerta a Ortiz tras la goleada de Colo Colo a La Calera: “Lo preocupante fue…”

Los ganadores se conocerán en la ceremonia que se realizará el 8 de diciembre, un día después de que termine el Campeonato Nacional.