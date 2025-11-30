Llega el Fantasma de la B: los resultados que mandan al descenso a Unión Española y Deportes Iquique

La fecha 29° de la Liga de Primera tiene a un protagonista despreciado por todos, porque se hace presente el Fantasma de la B y quiere llevarse a dos equipos a la Liga de Ascenso.
La jornada dominical está marcada por los tres partidos de los equipos que luchan por la permanencia, ya que desde las 18:00 horas se miden Everton vs Deportes Iquique; Unión Española vs O’Higgins; y Unión La Calera ante Deportes Limache.
Los dos equipos que están más comprometidos con el descenso son Unión Española y Deportes Iquique, es más, ambos clubes se pueden ir a la B este mismo domingo.
ver también
¡GRATIS! El partido que puedes ver EN VIVO por TV abierta en la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025
Los resultados que condenan a Unión Española y Deportes Iquique
Unión Española se mide ante O’Higgins en Santa Laura con la obligación de ganar, porque suma 21 puntos y está a cuatro unidades de Deportes Limache, a falta de dos partidos por jugar.
La misma situación atraviesa Deportes Iquique, con la gran diferencia de que juega con un rival directo como Everton, porque tiene 21 puntos, y los Ruleteros 26, por lo que una victoria de los Dragones Celestes los mete en carrera al llegar a 24.
Lo claro es que si tanto Unión Española como Deportes Iquique pierden sus partidos se irán al descenso de forma directa y sin depender de ningún otro resultado, ya que les será imposible llegar a los 25 puntos que tiene Limache.
Deportes Iquique se juega la permanencia. Foto: Alex Diaz/Photosport
Si hispanos y Dragones Celestes suman una igualdad y llegan a los 22 positivos, pero Limache también iguala o supera a Unión La Calera, igual se van a la Primera B, porque no podrán llegar a las unidades que poseen los tomateros, con una fecha por jugarse.
En resumen, una derrota de Unión e Iquique los mandan a la B y probablemente el empate también, por lo que tienen que ganar sí o sí para llegar con opciones a la última fecha de la Liga de Primera.
ver también
¡Hinchas de verdad! Iquique recibe emotivo arengazo escolar en su “final por el descenso”