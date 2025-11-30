Llega el Fantasma de la B: los resultados que mandan al descenso a Unión Española y Deportes Iquique

La fecha 29° de la Liga de Primera tiene a un protagonista despreciado por todos, porque se hace presente el Fantasma de la B y quiere llevarse a dos equipos a la Liga de Ascenso.

La jornada dominical está marcada por los tres partidos de los equipos que luchan por la permanencia, ya que desde las 18:00 horas se miden Everton vs Deportes Iquique; Unión Española vs O’Higgins; y Unión La Calera ante Deportes Limache.

Los dos equipos que están más comprometidos con el descenso son Unión Española y Deportes Iquique, es más, ambos clubes se pueden ir a la B este mismo domingo.

ver también ¡GRATIS! El partido que puedes ver EN VIVO por TV abierta en la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025

Los resultados que condenan a Unión Española y Deportes Iquique

Unión Española se mide ante O’Higgins en Santa Laura con la obligación de ganar, porque suma 21 puntos y está a cuatro unidades de Deportes Limache, a falta de dos partidos por jugar.

La misma situación atraviesa Deportes Iquique, con la gran diferencia de que juega con un rival directo como Everton, porque tiene 21 puntos, y los Ruleteros 26, por lo que una victoria de los Dragones Celestes los mete en carrera al llegar a 24.

Lo claro es que si tanto Unión Española como Deportes Iquique pierden sus partidos se irán al descenso de forma directa y sin depender de ningún otro resultado, ya que les será imposible llegar a los 25 puntos que tiene Limache.

Publicidad

Publicidad

Deportes Iquique se juega la permanencia. Foto: Alex Diaz/Photosport

Si hispanos y Dragones Celestes suman una igualdad y llegan a los 22 positivos, pero Limache también iguala o supera a Unión La Calera, igual se van a la Primera B, porque no podrán llegar a las unidades que poseen los tomateros, con una fecha por jugarse.

En resumen, una derrota de Unión e Iquique los mandan a la B y probablemente el empate también, por lo que tienen que ganar sí o sí para llegar con opciones a la última fecha de la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Hinchas de verdad! Iquique recibe emotivo arengazo escolar en su “final por el descenso”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera