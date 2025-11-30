Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Llega el Fantasma de la B: los resultados que mandan al descenso a Unión Española y Deportes Iquique

Tanto hispanos como iquiqueños están con la soga al cuello y se juegan sus últimas cartas por permanecer en la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Unión Española y Deportes Iquique están muy complicados.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTUnión Española y Deportes Iquique están muy complicados.

La fecha 29° de la Liga de Primera tiene a un protagonista despreciado por todos, porque se hace presente el Fantasma de la B y quiere llevarse a dos equipos a la Liga de Ascenso.

La jornada dominical está marcada por los tres partidos de los equipos que luchan por la permanencia, ya que desde las 18:00 horas se miden Everton vs Deportes Iquique; Unión Española vs O’Higgins; y Unión La Calera ante Deportes Limache.

Los dos equipos que están más comprometidos con el descenso son Unión Española y Deportes Iquique, es más, ambos clubes se pueden ir a la B este mismo domingo.

¡GRATIS! El partido que puedes ver EN VIVO por TV abierta en la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025

ver también

¡GRATIS! El partido que puedes ver EN VIVO por TV abierta en la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025

Los resultados que condenan a Unión Española y Deportes Iquique

Unión Española se mide ante O’Higgins en Santa Laura con la obligación de ganar, porque suma 21 puntos y está a cuatro unidades de Deportes Limache, a falta de dos partidos por jugar.

La misma situación atraviesa Deportes Iquique, con la gran diferencia de que juega con un rival directo como Everton, porque tiene 21 puntos, y los Ruleteros 26, por lo que una victoria de los Dragones Celestes los mete en carrera al llegar a 24.

Lo claro es que si tanto Unión Española como Deportes Iquique pierden sus partidos se irán al descenso de forma directa y sin depender de ningún otro resultado, ya que les será imposible llegar a los 25 puntos que tiene Limache.

Publicidad
Deportes Iquique se juega la permanencia. Foto: Alex Diaz/Photosport

Deportes Iquique se juega la permanencia. Foto: Alex Diaz/Photosport

Si hispanos y Dragones Celestes suman una igualdad y llegan a los 22 positivos, pero Limache también iguala o supera a Unión La Calera, igual se van a la Primera B, porque no podrán llegar a las unidades que poseen los tomateros, con una fecha por jugarse.

En resumen, una derrota de Unión e Iquique los mandan a la B y probablemente el empate también, por lo que tienen que ganar sí o sí para llegar con opciones a la última fecha de la Liga de Primera.

Publicidad
¡Hinchas de verdad! Iquique recibe emotivo arengazo escolar en su “final por el descenso”

ver también

¡Hinchas de verdad! Iquique recibe emotivo arengazo escolar en su “final por el descenso”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
¿Dónde ver EN VIVO Unión La Calera vs. Deportes Limache en Liga de Primera?
Campeonato Nacional

¿Dónde ver EN VIVO Unión La Calera vs. Deportes Limache en Liga de Primera?

¡Cinco partidos en simultáneo! La programación de la última fecha del torneo
Chile

¡Cinco partidos en simultáneo! La programación de la última fecha del torneo

¡No es TNT Sports! Importante partido cambia de canal
Chile

¡No es TNT Sports! Importante partido cambia de canal

Los resultados con que Unión e Iquique se salvan de la B
Campeonato Nacional

Los resultados con que Unión e Iquique se salvan de la B

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo