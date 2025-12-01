En una inesperada y humorística intervención, el piloto chileno Tomás de Gavardo sorprendió al periodista Rodrigo Sepúlveda haciéndose pasar por repartidor, en una acción preparada por la producción de Te Lo Cedo para promocionar el nuevo episodio del programa, entrando al estudio manejando su moto Gogoro.

La humorada fue solo el inicio de una conversación en profundidad entre el reciente ganador del Rally de Marruecos y el conductor del espacio.

De Gavardo quiere ser ministro

En el episodio, De Gavardo habló tanto de su presente deportivo —marcado por su preparación para competir en el Rally Dakar— como de aspectos más personales de su vida y carrera.

Tomás De Gavardo junto con Rodrigo Sepúlveda

Según adelantó la producción, el diálogo abordó sus desafíos, motivaciones y proyecciones, incluyendo una revelación especial: el piloto no descarta llegar a ser Ministro del Deporte en el futuro, un anhelo que sorprendió incluso al propio Sepu.

El episodio completo estará disponible en la próxima entrega de Te Lo Cedo de este lunes a las 21:00 a través del canal NotTV de Zapping, donde los fanáticos del deporte motor y del programa podrán disfrutar de esta entretenida y profunda conversación.

