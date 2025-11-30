Es tendencia:
Para cerrar el estadio: Popín Castro salvó a Limache con exquisita definición ante La Calera

La gran figura del cuadro tomatero apareció en el mejor momento para darle la victoria que los asegura un año más en Primera.

Por Cristián Fajardo C.

Popín Castro definió como los grandes.
Popín Castro definió como los grandes.

Deportes Limache logró el gran objetivo de la temporada al salvar la categoría en la fecha 29 de la Liga de Primera, donde derrotó por un marcador de 1-0 a Unión La Calera con un tremendo golazo de Popín Castro.

El gran goleador y la figura del cuadro limachino realizó una definición para dejar a todo el estadio aplaudiendo, que le dio el triunfo a su equipo, además que los aseguró una temporada más en Primera División.

Corría el minuto 77 del partido, con un centro con veneno al área, donde Castro no tuvo mejor idea que intentar un taco con mucha rapidez, que dejó sin nada que hacer al portero de La Calera.

Un tanto que celebraron con todo, ya que les hacía sacar la ventaja necesaria para salvar la categoría, por lo que ahora se enfocan en la final de la Copa Chile que, de ganar, puede darles el paso a la Copa Libertadores.

Limache celebra que se queda en Primera División. Foto: Andres Pina/Photosport

Popín Castro el gran héroe de Limache

La temporada de Deportes Limache tuvo como gran figura a Daniel Castro, quien supo ser protagonista como uno de los goleadores del torneo, algo que llamó la atención.

Por lo mismo, luego de dos partidos fuera de la cancha por suspensión, la gran figura volvió a tiempo para darle la gran tranquilidad en el triunfo por 1-0 ante La Calera.

Mira el golazo de Popín Castro:

