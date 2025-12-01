Eduardo Vargas apareció cuando más lo necesitaba Audax Italiano y marcó un gol que puede valer oro al término de la Liga de Primera. Es que con el tanto del Bicampeón de América, los tanos se meten en Copa Sudamericana y dejan en el olvido a Colo Colo.

“Turboman” apareció al minuto de juego y marcó ante Ñublense. Lo que a su vez complica más que nunca a Colo Colo. Es que a los 46 segundos, desbordó Luis Riveros y con gran visión dejó prácticamente solo al Bicampeón de América.

Con Nicola Pérez prácticamente entregado, Edu Vargas necesitó de un certero toque para poner el 1-0 y desatar los festejos en el Estadio Bicentenario de La Florida. Lo que significó el cuarto gol del nacido en Renca desde que llegó a mitad de año para vestir la camiseta de los itálicos.

Sin embargo, la alegría no fue completa ya que en el 36’ recibió tarjeta amarilla. Para peor, sufrió molestias físicas en la zona del tendón de Aquiles por lo que al término de la primera etapa fue sustituido por Franco Troyansky.

“Fue una sobrecarga en los gemelos. Ahora está en la banca de suplentes con hielo para desinflamar la zona afectada”, complementaron en la transmisión de TNT Sports.

“Recibí un golpe y no pude continuar. Me dijeron que fue un gol rápido y eso me deja feliz porque pude volver a marcar. El equipo ya está clasificado a Copa Sudamericana y eso es lo más importante”, sentenció Vargas tras el pitazo final. Por lo que ahora inicia el proceso de recuperación para estar disponible en la última fecha.

¿Qué partido le queda a Audax Italiano?

Con este triunfo por 1-0 sobre Ñublense, el equipo de Audax Italiano confirma su pasaje a la Copa Sudamericana 2026. Los tanos suman 49 unidades y se ubican en el cuarto puesto de la Liga de Primera.

El tema es que ahora complican las opciones de Colo Colo para salvar el año con la clasificación a copas internacionales. Los albos ahora necesitan un milagro en la última fecha: vencer justamente a Audax en el Estadio Monumental y que Ñublense supere a Cobresal en Chillán.