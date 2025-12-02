Universidad de Chile no pudo superar a Coquimbo Unido en el Santa Laura. A pesar del dominio, el cuadro pirata supo defenderse de buena manera y cumplió el libreto que ha ejecutado perfectamente este año.

El resultado 1-1 sacó a los azules de la zona de Copa Libertadores. Los azules quedaron en el cuarto lugar, cuando resta por jugarse solamente una fecha del torneo nacional.

De esta manera estaría entrando a Copa Sudamericana, torneo en el que podría verse las caras con su eterno rival, Colo Colo.

¿Qué debe pasar para que U de Chile y Colo Colo jueguen en Copa Sudamericana?

Lo primero es ratificar que U. de Chile termine en cuarto lugar del certamen. Para eso, no debe superar a O’Higgins en la última jornada. Los celestes recibirán a Everton n Rancagua, mientras el Bulla será visitante en Iquique. Ambos duelos serán el sábado.

Hay una pequeña opción de que Colo Colo y U de Chile jueguen en Copa Sudamericana

Luego Colo Colo debe esperar una mano de Ñublense para entrar a Copa Sudamericana. El domingo a los albos solamente le sirve que Cobresal pierda con los chillanejos y al mismo tiempo ganarle en el Monumental a Audax. Ambos partidos serán el domingo.

De darse este escenario, a la Sudamericana irían U. de Chile, Audax, Palestino y Colo Colo. Y ahí será la suerte la que pueda emparejar a ambos clubes en primera fase de Sudamericana.

Resulta que Conmebol realiza un sorteo con los cuatros clasificados por países, sin importar quién es Chile 4, Chile 5, Chile 6 o Chile 7. Van a la misma tómbola y la suerte es la que determina las dos parejas de la primera fase, que se enfrentan partido único.

Las parejas se eligen por sorteo en la primera fase de Sudamericana

Adicionalmente, ejerce de local el primer equipo sorteado. En este caso, tanto U de Chile como Colo Colo están castigados por lo sucedido este año ante Independiente y Fortaleza, respectivamente, y no podrían jugar con público.