Un bombazo se conoció en las últimas horas en el fútbol chileno, ya que Palestino buscaría quedarse para 2026 con uno de los directores técnicos de moda en el país, quien recientemente dejó su cargo en la Primera B.

Se trata de Cristián ‘La Nona’ Muñoz, entrenador de la Universidad de Concepción durante el 2025 y que quedó libre tras no renovar su contrato con el “Campanil“ para la temporada 2026.

Así es,según informó Rodrigo Arellano en sus redes sociales, el conjunto árabe estaría tras los pasos de ‘La Nona’ e incluso ya habría iniciado conversaciones, lo que causó sorpresa considerando que Palestino, clasificado a la Copa Sudamericana 2026, aún tiene un DT en ejercicio; el argentino Lucas Bovaglio.

Avisan conversaciones entre ‘La Nona’ y Palestino:

El comunicador en su cuenta de Instagram, reportearellano, especializada en informar detalles del mercado de fichajes, informó lo siguiente: “UNA INVITACIÓN INTERNACIONAL🎩” y luego señaló: “Como queda una fecha les comento que #Palestino 🔴⚫️🟢⚪️ que queda una fecha les comento que #Palestino 🔴⚫️🟢⚪️ se acercó a Cristián Muñoz (42|🇨🇱) para ofrecerle dirigir en Primera y 🏆Sudamericana. No tengo clara la relación con el DT actual, pero es lo que tengo. Veremos qué pasa terminado el torneo🗣️ Se suma al interés de #UEspañola”.

Una nueva opción para el futuro de Cristián ‘La Nona’ Muñoz, uno de los DT de moda del fútbol chileno y que el propio Arellano había informado días atrás sobre interés de varios clubes, entre ellos la Unión Española, conjunto que lo tiene como prioridad tras descender, además de Santiago Wanderers, otro club que busca subir a la división de honor el 2026.

De momento, en Palestino no se han referido a esta noticia, sin embargo, no es la primera vez que se pone en duda la continuidad de Bovaglio en la banca árabe, esto a pesar de que a una fecha para el cierre de la temporada 2026, el elenco de La Cisterna se ubica en el 6.º lugar de la tabla de posiciones con 48 puntos, ya clasificado a la Sudamericana 2026.