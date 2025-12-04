La U de Chile quedó prácticamente fuera de la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores. El martes recién pasado el Bulla igualó con Coquimbo Unido y le dejó servido el Chile 2 y 3 a sus rivales.

Si bien todavía pueden meterse, lo cierto es que para ello necesitan que O’Higgins caiga con Everton y ellos ganarle a Deportes Iquique. El escenario es complejo y bien lo sabe Marcelo Díaz, quien realizó una brutal autocrítica al analizar la situación.

Carepato no tuvo problemas en barrer con el rendimiento que tuvo el elenco estudiantil en el cierre de la temporada. De hecho, reconoció que pase lo que pase terminarán el año tranquilos, pero no conformes.

Marcelo Díaz asume que la U se farreó clasificar a Copa Libertadores

Con un pie afuera de la Copa Libertadores, en la U asumen los errores que le pueden costar la clasificación. Marcelo Díaz habló en conferencia de prensa y fue muy duro respecto a cómo se les complicó todo en el final del año.

Marcelo Díaz remarcó que la U dejó escapar la clasificación a Copa Libertadores. Foto: Photosport.

“El que estemos dependiendo en esta instancia del año para entrar a Libertadores o Sudamericana es solamente responsabilidad de nosotros. Dejamos escapar muchos puntos. Vamos a jugar contra un equipo muy necesitado por pelear el descenso y no querrán perder esa condición de local“, lanzó el capitán azul.

Aunque más allá de que sea difícil, en la U no bajan los brazos con lograr un milagro. “Vamos a ir a ganar, no hay otra. Necesitamos ganar, cerrar y coronar el año con una victoria. Hemos tenido un año muy bueno, que creo que ganando nos vamos tranquilos“.

Eso sí, para Marcelo Díaz esto no salva el año. “No sé si conformes, pero nos vamos tranquilos por dar lo mejor de nosotros. Después los resultados que se den mandará para dónde vamos porque no dependemos de nosotros“.

Finalmente y en esa misma línea, el volante pidió ir con todo a la última fecha. “Lo que sí nos corresponde es ganar, ir a jugar muy serios, respetando al rival deportivamente, pero considerando que con tres puntos que nos sirven mucho“.

Marcelo Díaz le dejó en claro al plantel de la U que en el 2026 no se pueden repetir los errores que ahora pueden costar no clasificar a Copa Libertadores. El Bulla se complicó justo en el final y ahora ruega para que O’Higgins pierda con Everton para meterse con lo justo.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Marcelo Díaz y la U tendrán que ir a buscar tres puntos de oro para seguir soñando con la Copa Libertadores 2026. Este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas el Bulla visita a Deportes Iquique esperando que Cobresal pierda con Ñublense a la misma hora para poder clasificar.

Así está la U en la tabla de posiciones 2025

