Este sábado se define cuál será el equipo que acompañe a Unión Española a la Primera B. Son tres los elencos que llegan peleando por salvarse de un amargo descenso en la parte baja: Deportes Iquique (24 puntos), Everton (26) y Deportes La Serena (27).

De este grupo el que más margen de maniobra tiene es el cuadro papayero, que necesita de apenas un empate en su visita a Limache para sellar su permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno.

Además, el cuadro de la cuarta región tiene una diferencia de gol que le permite respirar más tranquilo. Está con -19, mientras que Iquique, el más comprometido en la parte baja, tiene -25. Así las cosas, en caso de igualdad de puntos solo una catástrofe los mandaría a la B.

“Llegamos vivos por muchas cosas buenas”

Al respecto habló Mario Sciacqua, DT del cuadro papayero, quien en conferencia de prensa aseguró que “vine con un objetivo, estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Sabía que iba a ser difícil, en la primera conferencia que di hubo más pesimismo que optimismo”.

Mario Sciacqua valoró que Deportes La Serena corra con ventaja en la lucha por salvarse del descenso. | Foto: Photosport.

“Ahora hay más optimismo, más allá de los resultados. Vuelvo a insistir, el equipo llega vivo a esta instancia por muchas cosas buenas. Si no hubiésemos corregido algunas instancias, no estaríamos con vida”, agregó.

Sobre lo que será el partido ante Limache, el entrenador granate aseguró que “nosotros jugaremos un partido especial, uno muy difícil. Estaremos concentrados en dejar a La Serena en primera, es un equipo que se merece estar ahí”.

¿Cuándo juega Deportes La Serena vs Limache?

Granates y tomateros se verán las caras este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. En paralelo a este partido jugarán O’Higgins vs Everton y Deportes Iquique vs Universidad de Chile.