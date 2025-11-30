Tres partidos en forma sincrónica y ya tenemos a nuestro primer descendido. Unión Española enfrentó a O’Higgins en Santa Laura, Deportes Iquique fue al Sausalito para jugar ante Everton de Viña del Mar y, finalmente, Deportes Limache enfrentó a Unión La Calera.

Finalmente, la Unión Española fue la que se ganó el triste ticket al Acenso para el próximo año. Pero esto no define completamente la situación en la Liga de Primera 2025. Aún queda un descenso por definir.

Deportes Limache puede darse por descontado del peligro, eso sí. El Tomate Mecánico consiguió un triunfo importante ante Unión La Calera y aseguró su estadía en la máxima categoría del fútbol chileno.

Cómo se definirá el último descendido

Serán partidos sincrónicos. Everton de Viña del Mar y Deportes Iquique siguen siendo equipos que están peligrando de irse a la B. El cuadro de los Dragones Celestes es uno de los candidatos para irse a la segunda categoría, pero aún tiene chances importantes de salvarse.

Lo hará si le gana a la Universidad de Chile, en el Tierra de Campeones y Everton de Viña del Mar cae ante O’Higgins, en Rancagua. Esto, debido a que dos puntos separan a ambas escuadras (los iquiqueños tienen 24 y los viñamarinos 26). Difícil tarea que, no obstante, tendrá otra salvedad.

Resulta que los dos candidatos a irse a la B jugarán ante los dos equipos que pelean por el Chile 3. O’Higgins viene de desplazar a la U del tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que al Romántico Viajero le resta un partido por jugar, que podría hacer que retomen ese preciado lugar.

¿Para cuándo están programados los partidos por el descenso?

Todos los duelos de la última fecha se jugarán sincrónicamente. Se llevarán a cabo el sábado 6 de diciembre, a las 18.00 horas de nuestro país.