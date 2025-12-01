La 29° y penúltima fecha en Liga de Primera continuaba en La Florida con un encuentro con bastante morbo. Audax Italiano tenía la chance de asegurar su lugar en la próxima Copa Sudamericana, y de paso complicar más a Colo Colo. Para ello debía derrotar a Ñublense.

La escuadra que dirige el argentino Gustavo Lema dependía de sí misma para consolidar su puesto en torneos internacionales para 2026, y alejar aún más a la escuadra de Fernando Ortiz del único objetivo que le queda por conseguir este año.

Al frente del Audax estaba Ñublense, que para su suerte no tenía nada que pelear en este final de torneo, pues llegaba al sector suroriente de Santiago con una mala racha de ocho partidos consecutivos sin ganar, en un cierre de campaña para el olvido.

Audax complica a Colo Colo tras vencer a Ñublense

Los itálicos consiguieron romper el cero en la primera jugada del encuentro. Un desborde por izquierda de Michael Vadulli, que habilitó para el paraguayo Luis Riveros, quien al llegar a línea de fondo dio un pase rasante para que Eduardo Vargas defina sin problemas y abra el marcador.

Esta acción resultó gravitante para el compromiso, pues le permitió al Audax manejar los hilos del mismo, mientras que Ñublense trató de romper ese círculo vicioso en el que entró durante el segundo semestre, donde si le anotan primero, no gana.

Sin embargo, en el segundo lapso el juego dio un giro inesperado. La expulsión de Martín Jiménez en los 75′ le abrió una esperanza a los chillanejos que se fueron en demanda del arco de Tomás Ahumada, sin encontrar la forma de revertir su suerte y los itálicos se llevaron la victoria.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Con esta valiosa victoria, Audax Italiano salta al quinto puesto con 49 puntos y aseguró su lugar en la próxima Copa Sudamericana, lo que reduce al mínimo las opciones de Colo Colo para meterse en torneos Conmebol, pues deberá ganarles en la última fecha, y que Cobresal no venza a los chillanejos.

Por su parte, Ñublense se mantiene en la 10° ubicación con 30 unidades y suma su noveno encuentro consecutivo sin sumar triunfos, con ocho derrotas y un empate. Para su suerte, sumó lo suficiente para no lidiar con el descenso.

¿Cuáles son sus próximos encuentros?

Tanto audinos como chillanejos cerrarán su temporada 2025 este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas. Los itálicos visitarán a Colo Colo en el Estadio Monumental, en tanto, los Diablos Rojos recibirán a Cobresal en el Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.

