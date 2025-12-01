El centenario de Colo Colo ha sido una verdadera pesadilla y las cosas pueden terminar con un fracaso rotundo. El Cacique no pudo dar el paso clave que necesitaba y ahora depende de otros resultados para poder conseguir su premio de consuelo: clasificar a la Copa Sudamericana.

Si bien tenían la primera opción días atrás, la dura derrota con Cobresal complicó y mucho los planes del Eterno Campeón. Palestino también sacó la tarea adelante venciendo a Deportes La Serena y este lunes Audax Italiano lo puede dejar con un pie afuera si es que le gana a Ñublense.

Sin embargo y pese a lo oscuro que se ve el panorama, al Cacique todavía le queda una vida más para poder meterse en el torneo continental. Para ello, eso sí, depende de un milagro que no está en sus manos, sino que en la de otros clubes.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana 2026?

Colo Colo no vio una en el 2025 y ahora sólo está peleando por poder clasificar a la Copa Sudamericana. La derrota con Cobresal dejó al Cacique fuera de la zona de clasificación con 44 puntos y Audax Italiano puede darle un golpe casi letal esta tarde, por lo que miran muy atentamente lo que pase en el cierre de la penúltima fecha.

Colo Colo quedó colgando y depende de otros resultados para avanzar a Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

Y es que al elenco de Fernando Ortiz le quedan dos opciones para poder meterse en el torneo. La primera dependerá de lo que ocurra esta tarde con los Itálicos, que reciben a Ñublense en un choque donde, de ganar, llegarán a 49 unidades y se le alejarán lo suficiente al Eterno Campeón como para no poner en riesgo sus chances. Un empate los dejaría con 47. Si no suman, se estancarían en 46 y definirían el boleto el fin de semana.

Audax Italiano es el último rival de Colo Colo esta temporada y tendrá un rol fundamental en todo esto. El Cacique necesita vencer como sea a los Tanos en el cierre de la Liga de Primera para poder mantener vivas sus opciones de clasificar a Copa Sudamericana. De lograrlo, llegaría a 47 puntos y así se adueñaría del último cupo gracias a la diferencia de gol (11 contra 6 por ahora). Un empate o una derrota lo deja sin torneo internacional.

Pero un triunfo no sería todo. Además de eso, el Eterno Campeón ruega para que Ñublense le dé una mano con Cobresal. Los Diablos Rojos no pelean por nada, pero se verán las caras con los Mineros que vienen encendidos y obligados a sumar por lo menos un punto para asegurar su clasificación.

En caso de que el cuadro de Gustavo Huerta no pueda ganar ni empatar, los dirigidos por Fernando Ortiz ganando lograrían igualarlos con 47 puntos si es que vencen a Audax Italiano. No obstante, es la diferencia de gol (11 contra 5) la que le terminaría dando el boleto al torneo continental.

Colo Colo depende así de un verdadero milagro para poder avanzar a la Copa Sudamericana. El Cacique debe ganarle como sea a Audax Italiano en la última fecha y ruega para que Cobresal caiga con Ñublense para así poder salvar el centenario de alguna manera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Audax Italiano?

Colo Colo no tiene margen de error y deberá salir a jugarse todo o nada ante Audax Italiano en la última fecha de la Liga de Primera. El encuentro está programado para este domingo 7 de diciembre partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

