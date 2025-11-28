No gana desde agosto: El equipo que Colo Colo le prende velas para poder clasificar a Copa Sudamericana

Colo Colo tuvo un tropezón de aquellos en la Liga de Primera. El equipo dirigido por Fernando Ortiz sucumbió en su visita al norte, y ahora perdió por 3-0. Lo que complica totalmente sus opciones de clasificar a Copa Sudamericana.

El Cacique se había mentalizado en ganar la final de este viernes. Pero no hizo pie, y fue goleado por los mineros. Lo que dejó a los albos con 44 unidades y en el octavo puesto de la Liga de Primera.

ver también Chambonada: Cobresal madruga a Colo Colo con un gol gracias al brutal condoro de Emiliano Amor

“Siempre dije que trato de buscar lo mejor para el equipo. No resultó. El responsable soy yo. No estuvimos precisos, no nos metimos nunca en partido, sabíamos lo que íbamos a encontrar del rival”, lamentó Ortiz tras el pitazo final.

El tema es que ahora Colo Colo va a necesitar la mano de un equipo que marcha décimo, que no tiene problemas ni con el descenso, ni chances de alcanzar una copa internacional y que no gana desde agosto. Por lo que solo disputa el honor en el cierre de temporada.

Colo Colo necesita una mano de Ñublense

Esto tiene relación con el Ñublense de Ronald Fuentes. El cuadro de Chillán tiene 30 unidades en lo que va de torneo. De los 28 disputados hasta la fecha, solo ganó siete, empató nueve y perdió en 12 ocasiones. Lo que se refleja en 26 goles anotados y 39 recibidos.

Colo Colo ahora depende de una mano de Ñublense para poder soñar con Copa Sudamericana

Primero este lunes 1 de diciembre Ñublense debe visitar a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario La Florida. Equipo que también busca un cupo en la Sudamericana. Por lo que sería ideal que deje escapar unidades y así mantener la ilusión de los albos que la próxima fecha justamente se miden a los “Tanos”.

El último triunfo de Ñublense fue el pasado 24 de agosto por 2-0 ante Iquique en el Tierra de Campeones.

Tras ello, viene el cierre de temporada de Ñublense el próximo 7 de diciembre. La “Longaniza Mecánica” recibe a Cobresal, y otra vez el Cacique va a necesitar que pierda puntos el elenco minero. Por lo que será fundamental una mano de los chillanejos para Colo Colo.

