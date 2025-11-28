Colo Colo se subió al avión y viaja rumbo al norte para buscar tres puntos que pueden valer un torneo internacional. El Cacique visita a Cobresal en un duelo donde el ganador pondrá un pie en la Copa Sudamericana y para el que ya hay formación definida.

Luego de la victoria ante Unión La Calera, el elenco dirigido por Fernando Ortiz no tuvo descanso y regresó de inmediato a las prácticas. El Tano quiere mantener enfocado a sus jugadores en la recta final y ahora, para enfrentar a los Mineros, prepara una oncena con una sorpresa.

Y es que si bien mucho se dice que equipo que gana, repite, lo cierto es que el técnico no lo cree tan así. En la última práctica hubo un importante cambio, el que de seguro dará que hablar entre los hinchas.

Colo Colo con un cambio en su formación para enfrentar a Cobresal

Colo Colo irá con todo a buscar la clasificación a la Copa Sudamericana en su visita a Cobresal. El Cacique trabajó una formación estelarísima para el viaje al norte y que tendrá una modificación a lo visto ante Unión La Calera.

Claudio Aquino regresa a la titularidad en la formación de Colo Colo ante Cobresal. Foto: Photosport.

Las cosas comienzan con Fernando De Paul como el referente en la portería. La defensa se mantendrá como estaba con una línea de cuatro compuesta por Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg.

En el mediocampo y pese al retorno de Esteban Pavez, Fernando Ortiz apuesta por quienes le han dado más peso a Colo Colo. Es así como Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez serán los encargados de proteger esa zona.

Es en la delantera donde está la principal novedad. Ante Unión La Calera, Leandro Hernández hizo un más que correcto partido y ayudó a reducir la deuda de minutos Sub 21. No obstante, el Tano se inclina por el retorno de Claudio Aquino por la izquierda para acompañar a Lucas Cepeda y Javier Correa.

Esta decisión tiene atentos a los hinchas y no sólo por el bajo nivel que ha mostrado el 10 albo. La cantera demostró que tiene con qué aportar y más ahora que están a nada de completar con la regla después del cacho que dejó Jorge Almirón.

De esta forma, Colo Colo tiene formación definida para ir a enfrentar a Cobresal. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino en la delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo con Cobresal?

Colo Colo tiene formación lista para ir a buscar los tres puntos ante Cobresal. El Cacique visita a los Mineros en un choque clave por la clasificación a Copa Sudamericana este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

