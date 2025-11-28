Sin duda alguna, uno de los jugadores que peor lo ha pasado en el centenario de Colo Colo es Esteban Pavez. El capitán, que fuera pieza clave en el título del 2024, fue uno de los que sufrió un bajón de rendimiento importante y que lo tiene con un pie afuera del Cacique para el 2026.

El pobre nivel que mostró le terminó costando no sólo el puesto, sino que también el prácticamente no ser considerado por Fernando Ortiz. Sus polémicas declaraciones sobre Universidad Católica como institución más grande que la que representa tampoco ayudaron y su salida parece inminente.

Pero más allá de que no es tenido en cuenta por el actual DT, el mediocampista no se rinde y quiere dar la pelea. De hecho, buscará que se respete su contrato y así poder quedarse un año más para buscar una revancha personal.

Esteban Pavez quiere quedarse en Colo Colo pese a todo

El futuro de Esteban Pavez es toda una incógnita. En el choque con Cobresal, donde no estará Arturo Vidal por acumulación de amarillas, el volante recibió el llamado de Fernando Ortiz para jugar el que podría ser su último partido con Colo Colo.

Esteban Pavez no baja los brazos en Colo Colo pese a su terrible 2025. Foto: Photosport.

Eso por las polémicas que ha provocado en el último año, aunque su deseo está lejos de ser el de partir. Según reveló el periodista Rodrigo Valenzuela en la última edición de DaleAlbo AM, el capitán albo buscaría seguir en el plantel en 2026.

“A mí me dijeron que la quiere pelear. Estuve averiguando con gente de su entorno y la quiere pelear, quiere quedarse“, señaló el reportero albo. Esto, considerando que todavía le queda una temporada más de contrato por cumplir.

La sensación de Esteban Pavez es que su aventura en Colo Colo no puede acabar de la forma en la que está siendo. “No quiere que su último paso por Colo Colo sea y termine así. La quiere pelear“.

Pero para poder seguir ya no dependerá de él. Si bien tiene contrato vigente, Fernando Ortiz lo ha dejado al margen y apenas lo ha convocado cuando se ha quedado sin jugadores en el mediocampo. De clasificar a Copa Sudamericana, el Tano asegurará su lugar en la banca alba, lo que complicaría aún más al volante.

Por ahora, lo único cierto es que está citado y pensando en lo que será la “final” ante Cobresal. El Huesi podría jugar en El Salvador su último partido con el Eterno Campeón, considerando que en la próxima fecha Arturo Vidal estará de vuelta y se quedará sin espacio.

Esteban Pavez no quiere acabar de mala manera su estadía en Colo Colo y apuesta por una revancha en 2026. Dependerá de cómo cierre la temporada y de lo que decida la dirigencia para saber si es que tendrá chances o si deberá hacer las maletas.

¿Cuáles son los números de Esteban Pavez esta temporada?

Previo al partido con Cobresal, Esteban Pavez ha logrado disputar un total de 34 partidos oficiales en la temporada 2025 con Colo Colo. En ellos no tiene goles ni asistencias y llega a los 2.139 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Esteban Pavez tratará de sumar minutos y así demostrar que puede seguir siendo un aporte en Colo Colo en un duelo clave. Este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas el Cacique visita a Cobresal en una final por la clasificación a Copa Sudamericana.