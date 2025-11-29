Pronósticos Chelsea vs Arsenal: ¿podrá Estêvão recortar la ventaja que llevan los Gunners?

RedGol te otorga los mejores pronósticos deportivos para apostar en Chelsea vs Arsenal, en la fecha 13 de la Premier League 2025/26.

Chelsea y Arsenal disputarán uno de los mejores partidos del fin de semana, un choque que puede marcar un antes y un después en la temporada 2025/26 de la Premier League. Los Gunners son líderes con seis puntos de ventaja sobre los Blues y a siete de los Citizens. Por ello, un triunfo en el mítico Stamford Bridge acercaría al equipo de Mikel Arteta a cerrar la primera parte del certamen como claro dominador.

Ambos cuadros prometen un choque apasionante, ya que vienen de lograr triunfos importantes a mitad de semana en la Champions League. El cuadro azul superó 3-0 al Barcelona con un Estêvão encendido, mientras que el elenco gunner venció 3-1 al Bayern Múnich.

Antes del pitazo inicial, nuestro especialista te proporciona tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas en la Premier League.

Pronósticos para apostar en Chelsea vs Arsenal

Eberechi Eze llega con confianza

Eberechi Eze ha sido clave en los últimos dos encuentros del Arsenal. El inglés de 27 años, con pasado en el Crystal Palace, anotó tres goles en el derbi ante el Tottenham y aportó una asistencia en el duelo más reciente frente al Bayern Múnich.

La temporada pasada registró un gol y una asistencia en sus dos enfrentamientos ante el Chelsea.

Anotará o conseguirá una asistencia: Eberechi Eze – 2.20 en bet365

Barcelona no pudo con Estêvão

El jugador que no deja de brillar en el elenco azul es Estêvão. Anotó un golazo contra el Barcelona, logrando su tercer partido consecutivo celebrando en la Champions League.

El brasileño venía de marcar en los dos partidos que disputó con su selección durante la fecha FIFA.

Anotará o conseguirá una asistencia: Estêvão – 2.87 en bet365

¿Los córners serán la llave del gol?

A pesar de que los tiros de esquina son una de las principales armas de los Gunners, son los Blues quienes lideran la estadística en la liga inglesa. Chelsea es el elenco con el mayor promedio de córners por partido, con 6,67. Además, en 11 de los 12 encuentros que disputaron, alcanzaron a ejecutar al menos cinco saques desde la esquina.

Tiros de esquina de Chelsea: Más de 4.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Chelsea vs Arsenal

