Este viernes inicia la fecha 29 de la Liga de Primera 2025 con un partidazo clave en la zona de clasificación a copas internacionales, con Cobresal recibiendo la visita de Colo Colo en el estadio El Cobre de El Salvador en una verdadera ‘final’ por puestos de Copa Sudamericana.

Los albos llegan a este encuentro con mejor posición que los nortinos tras derrotar en la pasada fecha a Unión La Calera por un contundente 4-1, resultado que posiciona al elenco de Fernando Ortiz en la previa en el 7° lugar de la tabla, en zona de clasificación, con 44 puntos y una diferencia de gol de +14.

Los ‘mineros’, en tanto, tienen los mismos 44 puntos que el ‘Popular’ tras caer ante Iquique por 2-1 en la pasada fecha, pero con una peor diferencia de gol, de apenas +2, por ello, hoy se ubican 8° en la tabla y así estarían quedando fuera de toda clasificación a torneos Conmebol para el 2026.

Minuto a minuto de Cobresal vs. Colo Colo