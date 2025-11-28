Es tendencia:
Cobresal vs. Colo Colo MINUTO A MINUTO: Formaciones, horario y todos sobre la ‘final’ por la Liga de Primera

Sigue todos los detalles del partido que inicia la fecha 29 de la Liga de Primera desde el estadio El Cobre de El Salvador.

Por Franco Abatte

El cacique visita este viernes a los mineros en el estadio El Cobre de El Salvador.
El cacique visita este viernes a los mineros en el estadio El Cobre de El Salvador.

Este viernes inicia la fecha 29 de la Liga de Primera 2025 con un partidazo clave en la zona de clasificación a copas internacionales, con Cobresal recibiendo la visita de Colo Colo en el estadio El Cobre de El Salvador en una verdadera ‘final’ por puestos de Copa Sudamericana.

Los albos llegan a este encuentro con mejor posición que los nortinos tras derrotar en la pasada fecha a Unión La Calera por un contundente 4-1, resultado que posiciona al elenco de Fernando Ortiz en la previa en el 7° lugar de la tabla, en zona de clasificación, con 44 puntos y una diferencia de gol de +14.

Los ‘mineros’, en tanto, tienen los mismos 44 puntos que el ‘Popular’ tras caer ante Iquique por 2-1 en la pasada fecha, pero con una peor diferencia de gol, de apenas +2, por ello, hoy se ubican 8° en la tabla y así estarían quedando fuera de toda clasificación a torneos Conmebol para el 2026.

Minuto a minuto de Cobresal vs. Colo Colo

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cobresal vs. Colo Colo!

¡Hola amigos de RedGol!

Bienvenidos al Minuto a Minuto del apasionante partido que enfrenta a Cobresal y Colo Colo este viernes 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas, duelo inicial de la fecha 29 de la Liga de Primera 2025. 

